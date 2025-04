Le Real vend Vinicius, son remplaçant est déjà trouvé

Dans : Mercato.

Le Real Madrid vit une fin de saison de tous les dangers. Si les résultats continuaient à se montrer décevants, Vinicius Jr pourrait bien décider de prendre le large pour rejoindre la Saudi Pro League.

Le Real Madrid a peut-être tout perdu ces derniers jours, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Il reste encore un peu d'espoir dans les deux compétitions mais il faudra faire des exploits assez XXL pour espérer rafler les plus gros titres. Et quand les choses vont mal, les rumeurs vont bon train, surtout dans un club comme le Real Madrid. Il se dit d'ailleurs que l'entente entre toutes les stars madrilènes ne serait par des meilleures. Vinicius Jr n'a plus le rendement qu'il avait la saison passée et pourrait bien décider de partir à l'issue de cette saison.

Le Real Madrid a déjà prévu le coup ?

Selon les informations de Sky Germany, un transfert du Brésilien en Arabie saoudite est en effet toujours possible. Le pays du Golfe croit même plus que jamais en ses chances de pouvoir convaincre le joueur du Real Madrid avec une offre de salaire jamais vue dans l'histoire du football. Aussi, le club merengue recevrait un pactole qui a de quoi faire réfléchir. Le Real Madrid se prépare apparemment à l'éventualité de perdre Vinicius Jr puisqu'en cas de départ, les champions d'Espagne feront de Erling Haaland leur priorité absolue.

Le Norvégien a toujours eu comme rêve d'évoluer un jour au Real Madrid et le timing pourrait être idoine pour y parvenir. Cette fin de saison va décider de beaucoup de choses, à la fois pour Vinicius Jr mais aussi pour Erling Haaland. Les deux stars ne vivent pas des moments faciles dans leur club respectif et pourraient donc animer le marché des transferts l'été prochain.