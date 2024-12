The Best ‍: Le détail des votes (surprenants) pour Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le trophée The Best 2024 du meilleur joueur a été remis par la FIFA à Vinicius Junior. Les résultats sont basés sur les votes des sélectionneurs et des capitaines de toutes les nations mondiales. 9e du scrutin, Kylian Mbappé a été surpris par certains votes.

Après plusieurs années de collaboration avec France Football sur le Ballon d'Or, la FIFA suit sa propre voie avec le trophée The Best. Si elle n'a pas la même valeur que son aînée, cette récompense donne une vision différente de la hiérarchie mondiale. Alors que le Ballon d'Or est décidé par les votes des journalistes d'une centaine de pays, The Best suit les recommandations des sélectionneurs et des capitaines de tous les pays reconnus par la FIFA. Cela donne parfois un vainqueur différent du Ballon d'Or. Ce fut le cas cette année puisque Rodri n'a pas fait le doublé. Le Brésilien Vinicius Jr est le lauréat The Best 2024. Il a devancé Rodri et Jude Bellingham tandis que Kylian Mbappé n'a été classé que neuvième.

Deschamps n'a pas soutenu totalement Mbappé

Une déception pour le Français, sixième du Ballon d'Or, qui n'a récolté que 14 points contre 48 pour son coéquipier brésilien. Le détail des votes a été révélé dans la foulée. Chaque membre du collège électoral devait composer un podium. Capitaine du Maroc, Achraf Hakimi a récompensé son ami Mbappé en le mettant premier devant Vinicius et Rodri. Plus surprenant, le choix de Lionel Messi capitaine argentin de mettre le Français deuxième de son trio entre Lamine Yamal et Vinicius.

🚨🇫🇷 Leo Messi's votes for FIFA The Best award:



- Lamine Yamal

- KYLIAN MBAPPÉ

- Vinicius Junior. pic.twitter.com/0LaV8o7LAo — KMZ (@KM10Zone) December 17, 2024

De son côté, Didier Deschamps a placé Kylian Mbappé à la deuxième place de son vote, derrière Vinicius et devant Rodri. Un choix logique qui semble être positif pour le capitaine des Bleus. Cependant, Deschamps a été une vraie exception parmi les sélectionneurs des grosses nations. En Allemagne, Julian Nagelsmann a mis Florian Wirtz en première position. Lee Carsley en a fait de même en Angleterre avec Jude Bellingham tout comme Dorival au Brésil avec Vinicius. Luis de la Fuente a même choisi un trio 100% espagnol Carvajal-Rodri-Yamal. De quoi montrer que Deschamps n'avait pas totalement apprécié l'année 2024 de son capitaine.