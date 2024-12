Mbappé le faux Algérien, Booba se fâche

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Booba ne l'a jamais caché, il n'est pas fan de Kylian Mbappé. Mais le rappeur français est monté d'un cran dans ses critiques contre l'ancien joueur du PSG dont il estime qu'il nie ses racines.

Entre le Duc de Boulogne et le Kid de Bondy, cela n'a jamais été le grand amour, alors même que Booba est pourtant supporter du PSG. Mais, depuis le départ de Kylian Mbappé à Madrid, Booba balance des punchlines de plus en plus acérés à l'encontre de la star du football français. Mais cette fois, ce n'est pas via les paroles d'un de ses morceaux que l'artiste s'en est pris à Kylian Mbappé, mais dans un podcast diffusé par la chaîne Culture.Knock.Out (C.K.O) qui est animé par Chris et Baloo. Invité de ces derniers, Booba a attaqué bille en tête Kylian Mbappé, dont il estime qu'il renie totalement les racines algériennes et africaines qu'il a par sa mère et son père. Et forcément, quand le rappeur s'emballe, cela fait mal.

Pour Booba, le joueur du Real Madrid et de l'équipe de France tourne le dos à ses origines et ça le scandalise. « Mbappé pourquoi je ne l’aime pas ? Je pensais que cela allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. Qu’il allait représenter ses racines africaines, camerounaises et algériennes. Mais j’avais trop d’attentes et donc rien du tout. Je crois qu’il n’est même pas allé en Algérie, c’est pour ça que je ne l’aime pas, tout simplement. J’estime que c’est inadmissible, c’est comme si moi, je ne représentais pas le Sénégal. Quand il est au Cameroun, il avait quel âge ? Il était super riche, il était suivi par des caméras…Il n’est jamais allé en Algérie, il n’a même pas tweeté quand l’Algérie a gagné la Coupe d’Afrique des Nations. Il ne représente pas du tout ses origines. Il est inintéressant et c’est pour cela que je ne l’aime pas du tout. Voilà, c’est mon avis sur Mbappé », a lancé, très décontracté le rappeur français.

Pour l'instant, Kylian Mbappé et son entourage n'ont jamais répondu aux propos de Booba, mais sur les réseaux sociaux, ce dernier prend également une bonne charge des admirateurs de l'attaquant. « Il n’aime juste pas Mbappé car Kyks n’a pas voulu chanter une de ses chansons alors que tout le monde chantait dans le bus point. Il a juste le seum depuis ce jours-là », « Tout ça pour ça ? Le mec crache et humilie un mec alors qu’il parle dans le vide? nan les gars, c'est pas sérieux », sont quelques-uns des commentaires peu élogieux envoyés à l'artiste.