« ‍J’aimais bien Kylian Mbappé ‍», triste confidence

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Buteur samedi soir avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas semblé plus marqué que cela par la semaine qu'il vient de traverser. Mais le joueur français a déçu du monde.

Un peu plus d'une semaine après sa virée suédoise, Kylian Mbappé retrouvait le football, puisque Carlo Ancelotti l'avait titularisé contre Vigo. Un match qui a permis à la star française du Real Madrid de marquer un but et de montrer qu'il était imperméable aux polémiques, aussi graves soient-elles. Cependant, si dans la capitale espagnole, on semble se moquer totalement de tout ce qui se dit sur l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, en France ce n'est pas le cas. Et les sondages ont récemment montré que l'image de l'ancien enfant chéri de tout le pays s'était violemment dégradée, mais pas seulement au sein du grand public. Réalisateur du film 4-0, qui sort le mercredi 23 octobre, Fabien Onteniente avoue que Kylian Mbappé a beaucoup trop changé.

Mbappé est devenu une entreprise

Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, Fabien Onteniente, qui connaît énormément de monde dans le milieu du football professionnel, regrette vivement l'évolution de la carrière de Kylian Mbappé ces dernières années. « Si j’aime bien le joueur Mbappé ? Je l'aimais bien ! Je m'inquiète de savoir s’il va retrouver le niveau qui était le sien quand il est arrivé de Monaco au PSG. Je suis dubitatif. On lui a mis trop de charges sur les épaules, il s'en est mis aussi. C'est une holding, ce n’est plus un joueur de foot. J’espère qu’il va retrouver sa fraîcheur. Sa qualité première, c’est la vitesse. Le jour où on ne l’a plus, il ne reste plus grand-chose », fait remarquer le réalisateur, qui ne veut cependant pas trop taper sur la tête de Kylian Mbappé et pense que ce dernier est victime de ce qu'est devenu le football ces dernières années.

Se refusant à donner son avis sur l'affaire Mbappé, Fabien Onteniente estime que le champion du monde 2018 ne doit pas être abandonné au moment où tout se complique pour lui sur et en dehors des terrains de football. Se référant à l'interview de Raphaël Varane, qui avouait cette semaine qu'il sentait que le système était au bord de l'explosion, le réalisateur de 4-0 voit en Kylian Mbappé le symbole de ce danger qui plane sur le sport le plus populaire de France. « Mbappé fait super-héros, mais il est peut-être plus fragile qu’on ne le croit - ce qui me le rend totalement humain-, voire en dépression », explique celui qui tente de divertir le public avec un film consacré à ces dérives du football business.