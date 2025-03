Real ‍: « ‍Ils vont te tuer ‍», Benzema avertit Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Karim Benzema a livré une large interview à la presse espagnole dans laquelle il évoque les grands débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid. Avec bienveillance, le Ballon d’Or français met en garde son compatriote.

Légende vivante du Real Madrid, Karim Benzema évolue loin des pelouses européennes depuis plus d’un an. Exilé à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, l’attaquant formé à l’OL reste très attentif à l’actualité du club de la capitale espagnole. Le « nueve » a notamment un oeil sur les performances de son successeur à la pointe de l’attaque madrilène, à savoir Kylian Mbappé. Après des débuts compliqués, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain a réussi à s’imposer comme l’arme offensive n°1 des Merengue, comme le démontre notamment son triplé en play-off retour de la Ligue des Champions face à Manchester City.

Mais dans l’émission espagnole « Les amis d’Edu » sur Atresmedia, Karim Benzema a mis en garde Kylian Mbappé face au danger qui le guette si par malheur, il venait à enchaîner plusieurs matchs sans marquer. « Il est différent de moi. J'avais 20 ans et lui 25 quand il a signé au Real. Ce n'est pas la même chose. Il sait qu'il y a beaucoup de pression à Madrid. C'est un club où si tu ne marques pas de but en deux ou trois matchs, ils vont te tuer » a notamment prévenu Karim Benzema, avant de poursuivre au sujet de son ancien coéquipier en Equipe de France.

Karim Benzema met en garde Kylian Mbappé

« Tu peux gagner le Ballon d'Or et tout ce que tu veux, mais trois matchs plus tard si tu ne marques pas... Il doit apprendre à vivre avec ça. Il faut exercer une bonne pression. Chaque match est nouveau; vous devez toujours marquer des buts. Parce que Madrid a recruté Mbappé uniquement pour marquer des buts. Il a le niveau pour ça » a glissé l’attaquant d’Al-Ittihad, mettant en garde Kylian Mbappé sur la nécessité absolue de toujours marquer plus de buts dans un club avec une telle pression. Un message reçu pour l’instant cinq sur cinq par l’attaquant originaire de de Bondy, auteur de 27 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison sous les couleurs du Real Madrid.