Son pilote l’avoue, Kylian Mbappé n’y connaît rien

Par l’intermédiaire de son fonds d’investissement Coalition Capital et de son association « Inspired by KM », Kylian Mbappé fait désormais partie des investisseurs de l’équipe de France de SailGP. Pourtant, l’attaquant des Bleus n’est pas du tout spécialiste de la voile.

Après le Stade Malherbe Caen, Kylian Mbappé s’est trouvé une nouvelle activité. L’attaquant du Real Madrid est devenu l’un des actionnaires de l’équipe de France de SailGP. « C’est évidemment une superbe nouvelle » pour le pilote du catamaran français Quentin Delapierre, ravi de l’exposition offerte à son sport. La notoriété du Bondynois ne pourra que bénéficier au secteur de la voile, un domaine pourtant loin d’être la spécialité du footballeur.

We're excited to welcome @KMbappe and @inspiredbykm to the @SailGPFRA team! Allez les Bleus! pic.twitter.com/eafQzzvLm8