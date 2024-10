Mbappé effacé par Vinicius, Madrid est sans pitié

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Cette semaine, la Ligue des champions reprenait ses droits. Le Real Madrid est venu à bout du Borussia Dortmund grâce à un grand Vinicius Jr.

Le Real Madrid l'a échappé belle la semaine passée en Ligue des champions. Les Merengue étaient en effet menés 2 buts à 0 par le Borussia Dortmund au Santiago-Bernabéu, avant de recoller puis de largement prendre l'avantage. Ce succès des champions d'Europe est d'ailleurs grandement dû aux prouesses de Vinicius Jr. Le Brésilien, qui sera le prochain Ballon d'Or, a sonné la révolte madrilène. Résultat : un triplé et un récital que les fans et observateurs du Real Madrid ne sont pas prêts d'oublier. Pour beaucoup, l'international auriverde évolue à un niveau que Kylian Mbappé aura du mal à atteindre. Ce n'est pas Edgar Groleau qui dira la contraire.

Mbappé, ce n'est pas gagné

Sur l'antenne de RMC, le consultant basé de l'autre côté des Pyrénées a en effet indiqué concernant les deux joueurs du Real Madrid : « Vinicius Jr sera plus scruté que Mbappé lors du Clasico. Les gens étaient plus concentrés sur Vinicius, surtout avec le Ballon d'Or et son triplé. S'il fait gagner un Clasico, c'est parfait pour être porté en triomphe. Pour Mbappé, on l'attend beaucoup, mais ses performances ne poussent pas à être enthousiaste pour le Clasico. (...) Il n'est pas encore à son meilleur niveau. Sur une mi-temps face à Dortmund, Vinicius a montré un niveau inatteignable pour Mbappé aujourd'hui. Cela fait longtemps qu'on n'a pas vu Mbappé sortir un mi-temps comme ça. Forcément, l'option numéro 1 au Real Madrid, c'est Vinicius ». Avant la réception du Barça ce samedi soir, c'est donc bien Vinicius qui est dans toutes les têtes en Espagne. Le Brésilien est en train d'éclipser peu à peu Mbappé et ce dernier va devoir cravacher pour marquer les esprits au moins autant que le futur Ballon d'Or. Encore une mission de taille pour l'ancien du PSG.