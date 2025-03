Mbappé au PSG, 2025 aurait été indécent

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Parti du PSG pour le Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé est allé au bout de son contrat et n’a rien rapporté au club français. L’accord sur le salaire qu’il aurait du toucher est révélé.

C’était le samedi 21 mai 2022. Kylian Mbappé, annoncé avec insistance au Real Madrid, dévoilait sa prolongation de contrat au PSG après un retournement de situation que personne n’avait vu venir. L’attaquant français posait avec un maillot marqué « Mbappé 2025 », alors qu’il ne voulait pas que cette inscription soit mise. Le kid de Bondy savait très bien qu’il avait signé pour deux ans, soit jusqu’en 2024, avec une option pour une année supplémentaire. Cette option n’a jamais été levée, et cela lui a permis de partir l’été dernier pour le Real Madrid.

Le PSG économise 250 ME sans Mbappé

Dans son édition spéciale sur les salaires du monde du football, L’Equipe dévoile ce mercredi les conditions mises dans cette année supplémentaire, et cela peut donner le vertige. En effet, le contrat prévoyait qu’en cas de prolongation d’un an, le salaire de Kylian Mbappé augmentait encore pour atteindre 70 millions d’euros, des primes et des droits à l’image augmentés de près de 20 %. De quoi lui permettre de toucher un total de 250 millions d’euros brut comme rémunération pour la saison 2024-2025 s’il avait décidé de rester au pied de la Tour Eiffel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Un montant vertigineux qu’il est bien sur très loin de toucher au Real Madrid. Le PSG peut au moins se dire qu’il a économisé une telle dépense, même s’il a tout fait pour conserver l’attaquant français jusqu’au bout, avant de rendre les armes non sans arrêter de lui payer ses derniers mois de salaire dans une manoeuvre désespérée.

Sans Kylian Mbappé, le Paris SG réalise en tout cas une très belle saison, et pourrait même atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions s’il parvient à assumer son statut de favori face à Aston Villa en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un exploit signée Luis Enrique, qui a parfaitement réussi à se passer de Kylian Mbappé cette saison.