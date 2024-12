La France ingrate avec sa légende Kylian Mbappé, il accuse

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

En difficulté au Real Madrid et absent de l'Equipe de France depuis septembre, Kylian Mbappé est sévèrement critiqué en France. Un traitement qui choque Didier Drogba. L'Ivoirien demande un peu de patience envers le capitaine des Bleus.

Icône du football français et des Bleus depuis 2018, Kylian Mbappé semblait intouchable il y a encore peu. Malheureusement pour lui, l'été 2024 l'a fait tomber de son piédestal. Le capitaine de l'Equipe de France a traversé l'Euro comme une ombre avant de rejoindre le Real Madrid. Son image a été écornée mais c'est pire concernant sa réputation sur le terrain. Le gamin de Bondy déçoit en Espagne, ne pesant pas suffisamment sur le jeu et réalisant des erreurs inhabituelles. Mercredi soir à Bilbao, il a raté son deuxième penalty en l'espace d'une semaine seulement.

Mbappé traverse une épreuve, la France doit le soutenir

La cote de popularité de Kylian Mbappé s'est effondrée en France et les critiques se multiplient à son encontre. Une sévérité renforcée par les absences répétées et peu justifiées du joueur en Equipe de France. Didier Drogba va à contre-courant de ce mouvement d'hostilité. L'ancien attaquant de Chelsea juge l'opinion beaucoup trop sévère avec un homme qu'elle encensait il y a encore peu. Au micro de RFI, Drogba s'est dit « déçu de la vague d’ingratitude » concernant Mbappé. Néanmoins, il juge que le néo-madrilène va la faire vite cesser en retrouvant son meilleur niveau.

Foot: La Ligue 1, l'OM, Mbappé, Didier Drogba à coeur ouvert avec RFI https://t.co/u4BTOnggKO pic.twitter.com/IgAgBPWWeS — RFI (@RFI) December 4, 2024

« C’est tout de même quelqu’un qui a beaucoup fait pour la France. Il a contribué à cette deuxième étoile. Il y a deux ans, il était à deux doigts de donner une troisième étoile à la France. Et aujourd’hui, il est un peu chahuté. C’est la loi de notre sport. C’est un sport très ingrat, le football, on le sait tous. […] Je pense qu’il va beaucoup apprendre de cette expérience. Il va mûrir, il sera encore plus mature et ça va lui profiter et profiter à l’équipe de France. Cette période délicate fait partie de la carrière d’un joueur, c’est comme les blessures, sauf que celles-là ne sont pas physiques, mais elles peuvent vous aider à devenir un autre joueur, même encore plus fort, donc c’est une transition », a t-il indiqué à la radio francophone. La réconciliation passera obligatoirement par l'Equipe de France, théâtre des plus grands exploits de Mbappé. La phase finale de Ligue des Nations semble idéale pour le relancer.