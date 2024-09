Mbappé s’est sabordé, le PSG n’y est pour rien

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Malgré ses débuts plutôt réussis avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n’est pas épargné par les critiques. L’attaquant français n’a plus la même cote de popularité. Une situation que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a lui-même provoquée.

Sept buts en neuf matchs toutes compétitions confondues. Pour la plupart des joueurs, de telles statistiques après une signature au Real Madrid auraient mérité des commentaires flatteurs. Mais Kylian Mbappé, lui, a plutôt droit à des critiques sur son inefficacité et sur le contenu de ses matchs. Il suffit de jeter un œil aux réseaux sociaux pour s’apercevoir que le Français n’est pas épargné. Manifestement, le Merengue n’est plus aussi populaire qu’à ses débuts à Monaco.

Mbappe's Real Madrid highlightspic.twitter.com/I60SgKlCy7 — Troll Football (@TrollFootball) September 23, 2024

Certains diront que son départ libre et son conflit avec le Paris Saint-Germain ternissent son image. Mais de son côté, le journaliste d’investigation Martin Leprince pointe la communication de l’international tricolore. « En 2018, après la victoire en Coupe du monde, Kylian Mbappé avait une image parfaite, s’est souvenu notre confrère pour RFI. Jeune, talentueux, intelligent lors des interviews... Mais depuis, l’enfant chéri de la nation a créé une distance avec les fans de foot et une partie du grand public, sa communication est plus stéréotypée. »

Mbappé attentif aux critiques

Pendant la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé avait effectivement surpris en affirmant que les opinions extérieurs étaient « le cadet de (ses) soucis ». « Lui et ses proches font très attention à ce qui se dit de lui, a corrigé Martin Leprince, auteur du livre-enquête "Kylian Mbappé - Né pour gagner" (Mareuil Editions). Les réseaux sociaux sont très importants pour lui. Après son penalty raté à l’Euro contre la Suisse en 2021 et l’élimination de la France en huitièmes de finale, Mbappé s’est pris un torrent de critiques. Certains disent qu’il s’est posé la question de ne plus jouer en équipe de France après ça. » En réalité, le Bondynois avait été victime de racisme et réclamait davantage de soutien à la FFF.