Mbappé « ‍s'est foutu de notre gueule ‍», il craque

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

2024 s'est plutôt relativement bien terminé pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid après une année plutôt compliquée. Mais l'attaquant français ne s'est pas fait que des amis avec ses déclarations récentes.

Après une longue période de mutisme, Kylian Mbappé a enchaîné des déclarations ces dernières semaines, au moment où il retrouvait des couleurs avec son club. Le week-end passé, dans la foulée de la victoire du Real Madrid contre le FC Séville, le champion du monde 2018 a reconnu qu'il avait connu une très mauvaise période, l'ancien joueur du PSG faisant même cette confidence : « ‍J’étais au fond du trou ‍». De quoi forcément rendre un peu plus humain un Kylian Mbappé dont l'interview sur Canal+ n'avait pas valu que des commentaires élogieux, tant tout cela semblait surfait. S'ils sont nombreux sont ceux qui se réjouissent de voir le joueur de 26 ans reprendre des couleurs, Pascal Dupraz commence à s'agacer de toute cette communication faite par Mbappé, même si l'ancien entraîneur du club de Caen, qui appartient au joueur, estime que les choses devraient aller dans le bon sens.

" Mbappé s'est pris pour Dieu "

🗣 Pascal Dupraz : "Kylian Mbappé s'est foutu de notre gueule !" pic.twitter.com/xlb9ZiS7yy — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) December 28, 2024

« Il a été accueilli comme peu de joueurs ont été accueillis dans le plus grand club du monde. Pour moi, il ne touchait plus terre. Il était irrationnel dans sa manière de faire, mais aussi dans sa manière de s’exprimer et dans sa communication. C’était quelqu’un de complètement différent, presque Dieu ou du moins le dieu du football. Donc il est revenu les pieds sur terre, mais il a des circonstances atténuantes, car au Real Madrid il y a d’autres très grands joueurs et il n’a pas joué à son meilleur poste. Cette rédemption va être salutaire, parce que Mbappé, grâce à Ancelotti, grâce à la qualité du club dans lequel il joue, il va apprendre à jouer numéro 9 et il sortira grandi parce qu’il a le talent. Néanmoins, on ne peut pas me dire que Mbappé a tout réussi, il s’est foutu de notre gueule. Il se moquait de nous, c’était condescendant. Quand il vient en équipe de France pour dire « j’en ai rien à foutre de ce qui se dit », il est capitaine et il dit ça », s'est agacé, sur RMC, Pascal Dupraz.