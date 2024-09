Kylian Mbappé risque très gros à Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé s'est blessé au biceps fémoral et sera absent pour 3 semaines au moins. Un coup dur alors que le Français retrouvait son efficacité offensive au Real. Pour la journaliste Ambre Godillon, cette blessure remet sous pression Mbappé.

En moins de 24 heures, Kylian Mbappé a vécu un ascenseur émotionnel brutal. Mardi soir, il produisait son meilleur match sous le maillot du Real Madrid contre Alaves. Elu homme du match par la Liga, il avait inscrit un superbe deuxième but tant dans la construction que dans la finition. Cependant, ce mercredi, Mbappé déclarait officiellement forfait pour les trois prochaines semaines. En cause, une blessure musculaire au biceps fémoral. Ce n'est pas la blessure la plus grave mais elle lui fera manquer son retour en France contre Lille en Ligue des champions et le derby contre l'Atlético Madrid notamment.

Mbappé devra reconquérir le Real Madrid

Surtout, cette blessure marque un coup d'arrêt dans la progression de l'attaquant français en Espagne. Muet sur ses premiers matchs de championnat, il était en train d'augmenter son total de buts progressivement tout en se fondant mieux dans le collectif du Real Madrid. La journaliste Ambre Godillon se veut alarmiste pour Kylian Mbappé. Elle prédit que le capitaine des Bleus aura une pression maximale sur ses épaules lors de son retour. Ce sera même un deuxième départ pour lui au sein de la Maison Blanche.

🚨 Mbappé forfait pour trois semaines ?



🗨️ @AmbreGodillon : "Il va être encore plus attendu" #EDG pic.twitter.com/LLV4b96GOw — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) September 25, 2024

« Quand on voit à quel point la presse espagnole est virulente, comment le public madrilène est impatient, à quel point la pression était déjà sur lui, je pense que ça va l’accentuer encore parce qu’il va devoir réaliser un deuxième come-back. Il va être encore plus attendu parce qu’il aura déjà grillé quelques cartouches avec notamment un derby qu’il va manquer. Il n’y peut rien mais les attentes sur lui ça va être grandissant. Ça rentre dans un contexte de début de saison où il est très attendu et il ne répond pas forcément à toutes les attentes. La blessure c’est la tuile car Kylian n’en a pas l’habitude. Il se nourrit de la dynamique et des matchs », a t-elle développé sur le plateau de La Chaine L'Equipe. Autant dire que Mbappé devra profiter de sa convalescence pour se régénérer intégralement sur le plan physique mais aussi mental.