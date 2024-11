Zidane contacté par le Real pour sauver Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Menacé avant les victoires du Real Madrid contre Osasuna et Leganès, Carlo Ancelotti n’est pas certain d’être reconduit la saison prochaine. L’ombre de Zinedine Zidane plane toujours au-dessus du club merengue.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2026, Carlo Ancelotti sera-t-il toujours aux commandes de l’équipe merengue la saison prochaine ? La question se pose dans la capitale espagnole. Certes, le coach italien a redressé la barre avec les deux victoires contre Osasuna et Leganès. Mais le début de saison mitigé du Real Madrid a fragilisé Carlo Ancelotti à tel point que du côté de Madrid, les noms de Xabi Alonso mais aussi de Zinedine Zidane reviennent avec insistance. A quelques heures du choc face à Liverpool en Ligue des Champions, le nom de l’entraîneur français est d’ailleurs cité par le média spécialisé Real Madrid Confidencial.

Le site espagnol l’affirme, des premiers contacts ont eu lieu entre « Zizou » et l’état-major du Real Madrid, notamment pour discuter de la construction de l’effectif dans le cas où le champion du monde 1998 reviendrait aux commandes. D’après le média espagnol, deux joueurs évoluant en Bundesliga seraient les priorités de Zidane au Real, à savoir Florian Wirtz et Alphonso Davies. Cela tombe bien, ces deux joueurs sont suivis de longue date par le board espagnol. Zinedine Zidane aurait également quelques exigences au sujet de l’effectif actuel et serait par exemple favorable aux départs de Lunin, Tchouaméni ou encore… Vinicius.

Vinicius sacrifié par le Real pour aider Mbappé ?

Le technicien français, vainqueur de la Ligue des Champions à trois reprises, estimerait que l’ailier brésilien est tout simplement incompatible avec Kylian Mbappé à tel point que selon lui, l’ancienne star du PSG ne parviendra jamais à s’imposer au Real avec Vinicius à ses côtés. Zinedine Zidane est donc très clair, il faudra se séparer du dauphin de Rodri au classement du dernier Ballon d’Or si jamais il venait à prendre la place de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Real Madrid Confidencial ajoute que si Zinedine Zidane était nommé, Kylian Mbappé serait définitivement repositionné à son poste préférentiel d’ailier gauche et le Real pourrait se jeter à l’assaut d’un buteur sur le marché des transferts, Viktor Gyökeres, Erling Haaland ou Victor Osimhen par exemple. Reste maintenant à voir si le club merengue sera prêt à effectuer tous ces changements d’envergure, sur son banc mais également au niveau de son effectif.