Kylian Mbappé règle tout en 15 jours, les rageux se taisent

Vivement critiqué pour ses débuts compliqués sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé commence petit à petit à faire taire ses détracteurs. En cause, des prestations de plus en plus intéressantes dans un rôle qu’il adopte enfin.

Les premiers mois de Kylian Mbappé avec son nouveau club auront laissé des traces. Son acclimatation au poste de numéro 9 a pris énormément de temps, le forçant ainsi à rendre des copies abjectes pour la plupart. Malgré quelques premiers buts inscrits tout au long de sa première moitié de saison, le Bondynois n’affichait pas un niveau digne de ses exploits monumentaux réalisés avec l’AS Monaco puis le Paris Saint-Germain, en passant par l’équipe de France. Mais depuis quelques matchs, son implication, sa lecture du jeu et son sens du but semblent enfin être revenus. De quoi faire taire ses détracteurs selon la presse madrilène, laquelle dévoile une statistique pour argumenter son propos.

Kylian Mbappé met tout le monde d’accord

Kylian Mbappé fait un gros calin au Real Madrid https://t.co/l5wY7VM4gz — Foot01.com (@Foot01_com) December 25, 2024

Avec 14 buts inscrits en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison (et 4 passes décisives), Kylian Mbappé est la recrue la plus prolifique des Cinq Grands championnats européens. Il a récemment dépassé Mateo Retegui, qui a inscrit le même nombre de buts mais en 25 matchs, et d’autres attaquants de pointe comme Moise Kean, Serhou Guirassy et Julian Alvarez, qui ont tous les quatre été transférés l’été dernier. Pour Defensa Central, ce chiffre est un élément qui prouve que ses détracteurs n’ont qu’à bien se tenir.

Le média pro-Real affirme aussi que le meilleur est à venir. La saison passée, il a inscrit 44 buts toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Il va donc falloir faire beaucoup mieux en deuxième partie de saison pour espérer égaliser ce total. En attendant, ses prestations récentes et sa confiance retrouvée sont autant de signes qui prouvent qu’il en est tout à fait capable.