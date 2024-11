Mbappé et sa terrible vie, cette légende n'en voudrait pas

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a fait le grand saut l'été dernier en rejoignant les rangs du Real Madrid. L'attaquant de l'équipe de France ne manque pas de pression sur les épaules, ce que n'envierait pas du tout Dominique Rocheteau.

Le Real Madrid compte sur Kylian Mbappé pour lui faire remporter le maximum de trophées cette saison. Cela ne sera pas chose aisée. Surtout que le Français a du mal à se montrer régulier dans ses performances. Pour autant, la confiance règne toujours dans la capitale espagnole. Le Real Madrid est disposé à tout mettre en oeuvre pour que l'ancien joueur du PSG retrouve son vrai niveau. Il lui faudra pour cela gérer la très grande pression autour de lui. D'ailleurs, peu de gens envient Kylian Mbappé, scruté de très près à ses moindres faits et gestes. Ce n'est pas Dominique Rocheteau qui dira le contraire.

Mbappé, Rocheteau ne l'envie pas du tout

Lors d'une apparition sur l'antenne d'RMC, l'ancien du PSG ou encore de l'AS Saint-Etienne a en effet indiqué concernant Mbappé : « Là, je vais faire un peu l’ancien combattant, mais sincèrement non. Je n’aimerais pas être comme lui. Je ne veux pas me comparer à Mbappé, c’est un joueur extraordinaire, mais je n’aimerais pas avoir la vie qu’il a, sur ce que je vois de l’extérieur. A mon époque, le foot était moins médiatisé qu’il ne l’est maintenant. Mais il était quand même médiatisé, il y avait les Coupes du monde, on était assez reconnus, c’était le sport numéro 1. Mais j’ai quand même eu une vie normale, une jeunesse normale. J’allais voir des concerts, j’avais des potes qui n’étaient pas dans le foot. Et dès que j’en avais la possibilité, je pouvais partir à l’étranger... ». Toujours est-il que comme disait Mbappé, le football a changé et l'international français n'a jamais caché son ambition d'être une star reconnue, capable de se mêler à la lutte pour être le meilleur joueur du monde.