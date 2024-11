Real Madrid ‍: Kylian Mbappé interdit de banc de touche

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Florentino Pérez qui veut voir Kylian Mbappé sur le banc de touche pour le titiller, ce n'est pas pour maintenant. Carlo Ancelotti fait confiance à son attaquant français.

Transparent lors du Clasico, Kylian Mbappé n’a pas eu l’occasion de reprendre la confiance depuis puisque le match à Valence a logiquement été annulé en raison des graves inondations de ces derniers jours. Résultat, les critiques perdurent sur sa faculté à jouer en pointe, à éviter d’être hors jeu une dizaine de fois par match, et sur sa complémentarité avec ses coéquipiers offensifs. Concernant le travail défensif, Carlo Ancelotti commence à s’agacer de le voir revenir au petit trot, comme s’il était encore au PSG où il pouvait se permettre de ne pas aider le reste de l’équipe à récupérer le ballon. Mais l’entraineur italien marche à la confiance, et il ne compte pas sanctionner ostensiblement son attaquant sur les prochains matchs, préférant attendre de le voir faire des efforts et comprendre ainsi le message.

Kylian Mbappé a déjà des ennemis à Madrid https://t.co/YO2d3VfOr5 — Foot01.com (@Foot01_com) November 4, 2024

Pourtant, la presse madrilène laissait clairement entendre que Florentino Pérez aimerait voir son entraineur taper du poing sur la table et mettre tout simplement Kylian Mbappé sur le banc. Ce ne sera pas le cas, Ancelotti ayant tout simplement fait remarquer que Rodrygo était blessé actuellement, et que Endrick n’était pas prêt à ses yeux à débuter un match de Ligue des Champions à la place de l’international français. Le but sera donc de continuer à utiliser une attaque composée de Vinicius et Mbappé, et surtout de créer une certaine alchimie entre les joueurs offensifs, ce qui manque cruellement actuellement.

Ancelotti ne changera pas sa méthode

En tout cas, Carlo Ancelotti est un entraineur qui fait confiance à ses tauliers et à ses stars depuis toujours, et c’est aussi pour cela qu’il est si apprécié par ses vestiaires. Au Real Madrid, où il a déjà tout gagné, il ne compte pas changer sa recette et Kylian Mbappé peut dormir sur ses deux oreilles concernant un éventuel passage sur le banc qui n’est pas envisagé pour le moment.