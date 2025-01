Kylian Mbappé revient à Paris, une énorme galère l'attend

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va beaucoup mieux, et il en profite pour prendre à nouveau du bon temps dans la capitale française. Pas de quoi lui faire oublier ce qui l'attend mercredi.

Après un début de saison bien compliqué à tous les niveaux, Kylian Mbappé retrouve le sourire avec le Real Madrid. Les nombreux soucis qui ont marqué son automne s’envolent un par un, et cela se voit sur le terrain, où les accélérations du Français font de nouveau très mal, et soulèvent l’enthousiasme d’un Santiago Bernabeu qui ne demandait que ça. Pourtant, avec un petit regard dans le rétro, cette saison s’annonçait comme catastrophique avec son Euro raté, son départ du PSG qui s’est très mal passé et avec qui il est toujours en désaccord pour des salaires non versés, ses absences avec l’équipe de France, son séjour à Stockholm et les soupçons sur ses agissements là bas, et surtout sa maladresse et sa méforme avec le Real.

Mbappé à Paris pour retrouver Hakimi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Tout cela est désormais à conjuguer au passé, sachant qu’il empile les buts avec le Real Madrid, et peut même rattraper le total de Cristiano Ronaldo pour sa première année en Espagne (33 buts, contre 22 pour Mbappé pour le moment). Résultat, après son triplé à Valladolid, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est allé à Paris pour y retrouver son ami Kylian Mbappé. Il s’y est rendu avec plusieurs coéquipiers madrilènes, histoire de profiter de cette petite coupure bienvenue avant le match de mercredi à Guingamp, contre le Stade Brestois. Le club espagnol aura pour ambition de se caler au chaud en vue des play-offs, qu’il n’a aucune chance d’éviter.

Kylian Mbappé, resté très proche de sa famille pendant l’automne difficile qu’il a vécu, partant notamment à chaque fois avec eux pour quelques jours de détente en Corse ou à Marrakech, a décidé de retrouver ses amis entre le PSG et Madrid à Paris. Avec déjà une forte pensée pour le match face à Brest, qu’il n’a pas oublié de présenter comme une possible galère à la chaine officielle du Real. « Ce sera bien galère parce qu’ils sont durs à jouer à domicile », explique celui qui a toujours fait très mal au Stade Brestois quand il était en Ligue 1. De quoi faire peur à la défense bretonne, qui va avoir affaire au retour du grand Mbappé.