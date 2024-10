Affaire Mbappé ‍: Nordi Mukiele, le capitaine de soirée se fait discret

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Une semaine après la révélations d'une éventuelle plainte contre Kylian Mbappé, la virée en Suède a fait des dégâts chez l'international français. Son compagnon de soirée a réussi à passer entre les gouttes.

Kylian Mbappé ne reviendra probablement pas à Stockholm de sitôt, du moins en dehors du cadre du football. La virée en Suède de la semaine dernière a tourné au fiasco. L’information de sa présence a fuité pendant un match de l’équipe de France, pour lequel il avait décidé de s’abstenir. Ses deux nuits de suite en boite ne sont pas interdites, mais n’aident pas à la récupération alors que le joueur avait demandé à pouvoir se refaire une santé après sa récente blessure. Le Real Madrid n’a rien trouvé à y redire, mais la presse suédoise a quasiment immédiatement révélé et assuré que Kylian Mbappé était bien la cible d’une plainte pour viol et agression sexuelle, ce que son entourage dément formellement. L’enquête permettra d’en savoir plus, mais ce séjour en Suède a bien tourné au cauchemar.

Mukiele sommé de s'expliquer à Leverkusen

Dans cette histoire, Kylian Mbappé a fait une confiance aveugle à son ancien coéquipier au Paris SG Nordi Mukiele, qui avait déjà effectué plusieurs séjours dans la capitale suédoise avec l’enchainement, restaurant, boite et hôtel pour passer un bon moment. Le défenseur désormais à Leverkusen n’a toutefois pas la même aura médiatique, même si cela n’a pas empêché son entraineur au sein du club allemand, Xabi Alonso, de le convoquer pour lui demander sa version de cette sortie sur plusieurs jours avec les remous qui vont avec.

L’ancien du PSG ne sera pas sanctionné le moins du monde, et même son implication dans ce séjour qui a tourné au fiasco n’est pas relevée dans la presse allemande, dont les tabloïds ont uniquement parlé de l’actualité de Kylian Mbappé. « Si on a parlé de cette sortie en Suède dans un journal comme Bild, c’est parce que cela concernait Mbappé et non parce que Mukiele était dans le coup », a livré un journaliste allemand dans Aujourd’hui en France. Le défenseur français évite ainsi d’être le centre de l’attention, et laisse Kylian Mbappé sous le feu des projecteurs.