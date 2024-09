Kylian Mbappé dit pourquoi il a quitté le PSG ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé profite de chaque moment au Real Madrid, et annonce la couleur avant l'arrivée de la Ligue des Champions. Une épreuve qui a lourdement pesé dans son départ du PSG.

Titulaire et buteur sur pénalty ce samedi soir pour le match du Real Madrid à San Sebastian, Kylian Mbappé trouve au moins son rythme en ce qui concerne les buts marqués, à défaut de l’avoir complètement sur le jeu collectif et sur le plan physique. Une montée en puissance est espérée pour le début de la Ligue des Champions, une épreuve qu’il a déjà disputée avec l’AS Monaco puis avec le PSG, en allant parfois très loin mais sans pouvoir la remporter. Bien évidemment, aller gagner la Coupe aux grandes oreilles est son grand objectif et Kylian Mbappé a reconnu sans concession que s’il avait quitté le PSG pour le Real Madrid, c’était pour vivre de grandes soirées européennes.

Les nuits magiques, Mbappé en a besoin

Cela débutera par la réception de Stuttgart ce mardi, et l’attaquant français savoure déjà ce futur grand moment. « A chaque match je me sens mieux. Je comprends mieux comment marche l’équipe, ce que demande l’entraineur. Je suis sûr que je peux faire encore mieux mardi et aider l’équipe à débuter la Ligue des Champions par une victoire. La Ligue des Champions. C’est pour cette raison que je suis venu au Real Madrid. Vivre l’expérience de ces nuits magiques, je ne peux pas m’empêcher de sourire en y pensant », a livré un Kylian Mbappé déterminé à prolonger la série des grandes victoires du club merengue en Coupe d’Europe.

Kylian Mbappé en a déjà vécu des grandes soirées de Coupes d’Europe à Madrid, mais c’était en tant que victime avec le PSG, avec notamment le fameux 3-1 concédé face à la bande à Karim Benzema en 2022. Désormais passé dans l’autre camp, le « génie français » a bien l’intention d’être celui qui marquera à nouveau la riche histoire du club espagnol. Une affiche qu’il est bien décidé à partager avec Vinicius Junior, avec qui il montre une complicité naissante qui se limite pour le moment aux célébrations et aux pénaltys que les deux joueurs se laissent tirer chacun à leur tour. En attendant de voir ce que cela peut donner quand les deux joueurs arriveront à combiner sur le terrain.