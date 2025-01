Affaire Mbappé ‍: Le PSG en grand danger le 15 janvier

Dans : Kylian Mbappé.

Le PSG, toujours en combat financier avec Kylian Mbappé pour des salaires impayés en 2024, va devoir reconnaitre cette dette auprès de l'UEFA. Et mettre en danger son avenir européen ?

Six mois après son départ, Kylian Mbappé continue d’être un sujet régulièrement évoqué au sein du Paris Saint-Germain. L’attaquant français a claqué la porte en fin de saison 2023-2024 avec un départ libre puisqu’il était en fin de contrat. Mais les mois précédents ont été très houleux, avec dès l’été une mise à l’écart du groupe et une privation de stage parce qu’il ne voulait pas prolonger. Quand son départ n’a plus fait de doute, il a ensuite été régulièrement mis sur le banc de touche par son entraineur, et a surtout vu ses salaires ne plus être payés. De son côté, le PSG affirme qu’il ne fait que respecter un accord oral passé au début de saison, et qui stipulait que Kylian Mbappé reconnaît à une grande partie de son salaire, ce qui n’a pas empêché le club de la capitale de lui payer son salaire et ses primes jusqu’au début de l’année 2024.

Une situation sur laquelle la LFP et la FFF se sont penchés. A chaque fois, le PSG a été sommé de payer les salaires en retard de son joueur, mais le club francilien conteste le pouvoir décisionnaire de la Ligue auprès du tribunal judiciaire de Paris, ce qui fait forcément durer les choses. Mais ce mardi, L’Equipe soulève un nouveau point du dossier, et qui concerne l’UEFA. L’instance européenne prévoit dans son règlement de sanctionner les clubs qui ont des dettes vis à vis de leurs salariés. La « licence club », qui permet de disputer les compétitions, peut même être retirée en cas de non-paiement volontaire.

Le règlement de l'UEFA est clair, le PSG est en danger

Ainsi, au 15 janvier, aucun club ne doit avoir des « arriérés de paiement résultant d’obligations contractuelles légales ». Le PSG a prévu de communiquer l’état de ses comptes le 15 janvier comme prévu, tout en sachant qu’il s’expose à voir son cas être étudié de près. Le clan Mbappé a même un avis sur son sujet, et estime que l’UEFA a les moyens de prendre une décision, sachant que la LFP et la FFF ont reconnu les sommes non payées, et qu’elles ne font aucun doute à l’étude des finances du club parisien. Par le passé, de nombreux clubs ont été sanctionnés pour des retards de paiement de salaire, et c’était loin d’attendre les 55 millions d’euros non payés par le PSG à son ancien attaquant vedette. Un dossier brûlant donc, même si le mois de janvier peut déjà être chaud à Paris avec les deux matchs contre Manchester City et Stuttgart qui pourraient mettre un terme prématuré à l’aventure parisienne en Europe.