Kylian Mbappé remercie le PSG et ignore encore Al-Khelaïfi

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

En marge de son premier match de Ligue des champions avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a reçu son trophée de meilleur buteur de la précédente Ligue des champions. Il a eu un petit mot pour le PSG, son ancien club, mais pas pour tout le monde.

Mardi soir, Kylian Mbappé a repris son rythme habituel en Ligue des champions. Pas toujours efficace en Liga avec trois buts dont deux penaltys, le Français a su trouver la faille face à Stuttgart. Le gamin de Bondy a conclu une superbe action rapide, bien menée par Rodrygo. Ce n'est pas vraiment un exploit pour Mbappé, auteur de son 49e but déjà dans la plus grande des compétitions européennes. Cette nouvelle réalisation survient au bon moment pour lui. Elle lui permet de fêter sa première sous le maillot merengue en C1 mais aussi de célébrer la remise de son trophée de meilleur buteur de l'édition précédente.

Mbappé snobe la direction parisienne

Sous le maillot du PSG, Mbappé avait inscrit 8 buts jusqu'à la demi-finale malheureuse contre Dortmund. Seul Harry Kane a fait aussi bien que lui sur cet exercice. En amont du match, l'UEFA est venue lui remettre le soulier d'or au centre d'entraînement du Real Madrid. Le Français en a profité pour poster un message de remerciements sur ses réseaux sociaux, lequel était surtout destiné au PSG. Mais, tous les membres de son ancien club n'ont pas été encensés.

« Soulier d’Or de la Ligue des champions 2023-2024 ! Toujours avide d’en avoir plus Real Madrid. Je remercie aussi mes anciens coéquipiers et mon ancien staff du PSG », a t-il écrit sur Instagram. Une belle marque de respect envers Luis Enrique alors que leur relation a été parfois tendue. Par contre, la direction parisienne est ostensiblement ignorée. Au vu des tensions existantes avec Nasser Al-Khelaifi et notamment le récent épisode des 55 millions d'euros, rien d'étonnant. Cependant, cela semble aussi inclure Luis Campos. Le Portugais a pourtant toujours pris sous son aile Kylian Mbappé. Campos aurait-il eu un rôle plus important que prévu dans la mise à l'écart de l'attaquant français ?