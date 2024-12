Real ‍: Mbappé est guéri, un geste des années 90 l'a transformé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé retrouve peu à peu son niveau depuis quelques jours avec le Real Madrid. Contre le FC Séville, l'ancien du PSG a fait le show et la presse espagnole sait en partie pourquoi.

Le Real Madrid a repris quelques couleurs contre le FC Séville le week-end passé en Liga. Kylian Mbappé y est allé de son but et quel but ! L'attaquant français reprend peu à peu confiance et fait plaisir aux fans et observateurs du club de la capitale espagnole. Face aux Andaloux, Mbappé a marqué mais il a aussi été plus libéré dans son jeu. Pour une certaine partie de la presse espagnole, la bonne forme du moment du Français de 26 ans est due à un petit détail...

Mbappé, un détail qui fait parler

Pour la Cadena Ser, Mbappé est redevenu un peu lui-même pour une raison insolite, à savoir celle de « rentrer son maillot dans le short car les joueurs sont superstitieux et il y a quelque chose là-dedans ». La dernière fois que Mbappé a joué avec son maillot hors du short, c'était lors de la défaite à Bilbao. Le Français avait notamment raté un penalty. Cette rencontre de Liga est pour beaucoup un déclic pour l'ancien attaquant du PSG, qui monte en puissance. Après le succès face à Séville, Carlo Ancelotti avouait même : « Il a fait preuve d’autocritique et, grâce à cette attitude, il a pu surmonter une situation compliquée. Il montre déjà toute sa qualité. Samedi, je disais sa période d’adaptation est terminée et dimanche, il m’a prouvé que j’avais raison de temps en temps ». Pour Marca, « Mbappé commence à activer le mode bête ». Cette saison avec le Real Madrid, Mbappé a planté 14 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues. Honorable d'un point de vue statistiques mais insuffisant dans le rendu, surtout lors des grands rendez-vous. Reste à savoir si sa nouvelle version « maillot dans le short » changera les choses. Elle rappelle en tout cas l'époque où tout le monde avait son équipement conforme et où l'arbitre sanctionnait ceux qui ne rentraient pas le maillot dans leur short.