Mbappé dément avoir dézingué le PSG et « ‍son argent ‍»

Par Claude Dautel

Dans un entretien accordé à une chaîne espagnole, Kylian Mbappé qu'il n'avait pas hésité longtemps entre « le Real Madrid et l’argent ». Ce lundi, l'attaquant français dément avoir visé le Paris Saint-Germain avec ses propos.

Dimanche soir, nombreux sont ceux qui ont pensé que Kylian Mbappé visait Nasser Al-Khelaifi et le PSG en confiant qu'il n'avait pas eu à réfléchir longtemps au moment de choisir de signer au Real Madrid. Le footballeur de 26 ans précisait que son choix se limitait à Madrid ou à l'argent. Compte tenu de ce qui lui proposait Paris pour prolonger son contrat, les regards se sont tournés vers le Paris Saint-Germain, cible supposée des propos de Kylian Mbappé. Mais, constatant la portée de ses propos en France, le capitaine des Bleus a tenu à rectifier le tir, précisant la nature de sa déclaration.

Mbappé mécontent de l'interprétation de ses propos

Aucun rapport avec le PSG.

La question était sur l’étape d’après et le choix par exemple de l’Arabie ou un club comme le Real.

Concentrez vous sur ce qui se passe en France, le reste c’est pas pour vous vu que vous comprenez pas. La bise https://t.co/yv1mQK6N9Q — Kylian Mbappé (@KMbappe) April 6, 2025

« Aucun rapport avec le PSG. La question était sur l’étape d’après et le choix par exemple de l’Arabie ou un club comme le Real. Concentrez vous sur ce qui se passe en France, le reste c’est pas pour vous vu que vous comprenez pas. La bise », a lancé, via son compte X (anciennement Twitter), Kylian Mbappé afin de calmer le jeu, alors qu'il est toujours lancé dans une bataille juridique avec le Paris Saint-Germain concernant ses primes et salaires qu'il n'aurait pas touchés l'an dernier lors de son départ du PSG.