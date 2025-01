Kylian Mbappé hérite d'un nouveau surnom au Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Les doutes de la première partie de saison sont déjà loin pour Kylian Mbappé. Le Français est en forme et marque but sur but avec le Real Madrid. Une forme étincelante qui en fait le patron de l'équipe madrilène pour la presse espagnole.

On a perdu le grand Kylian Mbappé d'août à novembre mais Valladolid a constaté son retour fracassant depuis plusieurs semaines. Emprunté sur le terrain et maladroit devant les buts à son arrivée en Espagne, le Français a retrouvé sa totale efficacité. Le Real Madrid ne s'en plaint pas puisque l'ancien parisien a inscrit un triplé contre la lanterne rouge de Liga, offrant un succès 3-0 à la Maison Blanche. Mbappé vient d'atteindre les 15 buts en Liga pour concurrencer Lewandowski en tête du classement des buteurs. Son rendement est très élevé en ce moment puisqu'il a marqué 8 buts sur les 8 matchs du Real en 2025.

Mbappé, le maître du jeu en Liga

La presse espagnole comme Marca est dithyrambique au sujet du capitaine de l'Equipe de France. Le quotidien madrilène estimait que la victoire du Real samedi était essentiellement due au duo Mbappé-Courtois. En effet, Valladolid a bousculé le champion d'Espagne en titre en début de match, lequel a pu compter sur les arrêts du gardien belge avant les buts assassins de l'attaquant français. De quoi inspirer la création d'un nouveau surnom pour Mbappé.

Triplé de Mbappé, Madrid se promène https://t.co/SEs5zZaPow — Foot01.com (@Foot01_com) January 25, 2025

L'ancien joueur du PSG a été appelé « Jumanji » par Marca. Une référence au jeu de société fictif narré dans un célèbre livre, une série animée et même un film. Kylian Mbappé est donc vu comme le maître du jeu en Liga, le joueur qui fait basculer les matchs et décide de leurs résultats grâce à son immense talent. A voir si ce surnom franchira les Pyrénées jusqu'en Equipe de France alors que ces derniers mois l'attaquant ne maîtrise plus grand chose chez les Bleus.