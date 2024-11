Real ‍: Kylian Mbappé, la sanction ultime va tomber

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

En grande difficulté avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s’expose plus que jamais à une douloureuse décision de la part de Carlo Ancelotti, qui pourrait être tenté de le mettre sur le banc dans les semaines à venir.

Très critiqué par la presse espagnole après le Clasico perdu contre Barcelone il y a dix jours, Kylian Mbappé avait une belle occasion de se rattraper à l’occasion de la réception de l’AC Milan en Ligue des Champions. De nouveau aligné dans l’axe au côté de Vinicius, l’international français a encore livré une prestation décevante. Ses tentatives ont été stoppées par Mike Maignan et dans le jeu, l’ancien buteur du PSG n’apporte toujours pas ce que Carlo Ancelotti attend d’un numéro neuf. La situation crispe les dirigeants du Real Madrid mais aussi Kylian Mbappé, exaspéré de ne pas jouer à sa position préférentielle d’ailier gauche.

Real : Kylian Mbappé veut tout plaquer https://t.co/xnS0VIcum4 — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2024

Néanmoins, il va bien falloir que le Bondynois se mette à l’esprit qu’il ne jouera jamais sur le côté gauche au Real Madrid, sans quoi il va rapidement faire un tour sur le banc selon Bertrand Latour, qui ne serait pas surpris de voir Kylian Mbappé remplaçant dans les semaines à venir si cela continue ainsi. « J’entends beaucoup le discours qui consiste à dire que numéro neuf, ce n’est pas son poste et qu’il n’est donc pas dans les meilleures conditions au Real Madrid. Le souci, c’est que j’ai souvenir que sur la dernière saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions, quand il jouait ailier gauche, il ne faisait plus autant de différences qu’il y a deux ans et défensivement, il ne courait pas » a d'abord expliqué Bertrand Latour avant de poursuivre en haussant le ton.

Kylian Mbappé bientôt sur le banc au Real Madrid ?

« A un moment donné, il ne peut plus jouer à gauche car il ne fait plus de différences et il ne défend pas, et numéro neuf ce n’est pas son poste… Bientôt, son meilleur poste au Real Madrid, ça va être à côté de Carlo Ancelotti » a lâché sur le plateau de Canal+ le nouveau consultant de la chaîne cryptée, qui n’a jamais sa langue dans sa poche et qui commence à en avoir marre des excuses trouvées par Kylian Mbappé pour justifier ses mauvaises prestations. La question est maintenant de savoir si Carlo Ancelotti, qui n’a jusqu’ici pas sanctionné Kylian Mbappé, passera à l’action dans les prochaines semaines en faisant du champion du monde un remplaçant.