Real ‍: Kylian Mbappé victime d'une comparaison humiliante

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé n’a pas profité de la balade du Real Madrid contre Osasuna (4-0) pour se rassurer. Au contraire, le capitaine de l’Equipe de France souffre d’une terrible comparaison avec Vinicius Junior.

Carlo Ancelotti avait prévenu tout le monde vendredi en conférence de presse, il a trouvé la « solution » pour régler les problèmes du Real Madrid. Ce samedi face à Osasuna, le club merengue s’est présenté avec Bellingham en meneur de jeu pour alimenter un trio composé de Mbappé en pointe, Rodrygo à droite et Vinicius à gauche. Dans cette configuration, le Real a brillé et s’est largement imposé (4-0). Mais malgré des permutations avec Vinicius, qui lui a parfois laissé le couloir gauche, Kylian Mbappé n’a pas du tout profité de ce festival offensif pour se mettre en évidence. En grande difficulté, l’international français semble en manque de confiance. Cela saute aux yeux au vu de son langage corporel.

Mbappé et Vinicius, il n'y a plus photo

“😩Mbappe esta mal porque no juega en la izquierda que es su sitio🤬”



Mbappé por la izquierda: pic.twitter.com/gcUV8opgYZ — FeyValentine (@valentine_fey) November 9, 2024

Et alors que l’heure est maintenant au repos avec cette trêve internationale, Kylian Mbappé souffre de la comparaison avec Vinicius Junior selon Walid Acherchour. « Les 20 minutes à gauche a 4-0 à la maison font vraiment flipper (même en voulant être positif). Les expressions du visage, les conduites de balles, l’incapacité à passer en 1vs1… la diff avec l’autre fou qui claque triplé. Ça fait limite de la peine. Le foot c’est violent. Vinicius est tellement dans son monde quand il est comme ça. Le 1er but très important après les blessures et la demi-heure mièvre, le 3eme a l’heure de jeu pour sceller le score avec la première touche parfaite pour tuer le défenseur et le 3eme opportuniste. C’est trop fort » a publié sur son compte X le journaliste de DAZN.

On est arrivé à un point où on commence tous à avoir de la pitié et de la peine pour Mbappé.



On rappelle que ce gamin était un prodige qui lui promettait un des avenir les plus grand.



Le downfall commence vraiment à devenir triste les amis. pic.twitter.com/VE8eV9QX9G — Messiah Yaniss 🇨🇵🇩🇿 (@MessiahYaniss16) November 9, 2024

L’avis est similaire chez les observateurs du rival barcelonais puisque pour le Youtubeur Loguito, il n’y a tout simplement pas photo entre les deux attaquants du Real. « Vinicius met tellement une vitesse à Mbappé j’aurai jamais cru dire ça » a-t-il publié, sidéré de voir la différence de niveau entre le Français et le Brésilien. « On a compris l'idée de laisser Mbappé jusqu'au bout mais ça donne l'effet inverse. Plus le match avance, plus il provoque de la pitié et plus il passe pour un assisté. Tout le monde gagnerait à ce qu'il sorte comme tout le monde » regrette de son côté le consultant de Winamax, Sofiane Zouaoui. Le mal est très profond pour Mbappé, non-sélectionné par Didier Deschamps en Equipe de France pour d’obscures raisons, et qui ne parvient plus à briller avec le Real Madrid, même quand l’équipe de Carlo Ancelotti déroule. Un sérieux problème qu’il va falloir régler au plus vite, car la situation devient aussi alarmante que gênante.