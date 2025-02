Kylian Mbappé, la guerre éclate

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. L'arrivée de Kylian Mbappé a quelque peu changé certaines habitudes du vestiaire merengue.

Le Real Madrid est bien parti pour voir les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club madrilène devra confirmer mercredi soir face à Manchester City au Santiago-Bernabéu. Lors de la première manche en Angleterre, les champions d'Europe l'avaient emporté sur le score de 3 buts à 2. Kylian Mbappé avait planté un but pour permettre à son club de revenir dans la rencontre. De son côté, Vinicius Jr aura aussi joué une belle partition pour se montrer décisif. De quoi rendre heureux les fans et observateurs du club merengue, même si quelques tensions auraient toujours lieu entre les deux hommes en interne.

Un vestiaire sous tensions

Ces dernières heures, Don Balon affirme en effet que la relation entre Mbappé et Vinicius Jr est loin d'être des plus apaisées. Le Brésilien ne supporterait notamment pas le statut du champion du monde français, qui est passé devant lui aux yeux du club mais aussi des fans. Egalement, le fait de toucher un moins gros salaire que Mbappé ne serait pas apprécié par l'international auriverde. Le média rajoute que Mbappé a très peu de rapports dans le vestiaire avec Vinicius Jr mais aussi ses compatriotes Rodrygo et Endrick. Sur le terrain, tout le monde y mettrait en revanche du sien pour faire gagner le Real Madrid. Et pourvu que ça dure, sous peine de faire ressortir un peu plus les tensions, alors que Vinicius Jr va devoir prendre une décision concernant son avenir. Le joueur brésilien ne ferme pas la porte à une prolongation mais veut revoir son statut. L'Arabie saoudite, le PSG ou encore des clubs de Premier League surveillent la situation de très près.