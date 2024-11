Kylian Mbappé, un rendez-vous décisif pour son avenir

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Buteur contre Leganes, dimanche soir, Kylian Mbappé est sorti de son mutisme pour la première fois depuis longtemps. Mais désormais, l'ancien joueur du PSG a un rendez-vous bien plus important.

Après la trêve internationale marquée par son absence en équipe de France, Kylian Mbappé se savait attendu pour la reprise de la Liga avec le Real Madrid. Et il aura suffi d'un but contre Leganes pour relancer la machine et redonner le sourire aux fans du Kid de Bondy. Dans la foulée de cette rencontre, l'attaquant français est venu dire tout le bien qu'il pensait des choix de son entraîneur, et sa volonté d'être au service des Merengues, peu importe sa position sur le terrain. De quoi forcément surprendre les supporters du Paris Saint-Germain. Cependant, s'il y avait limite de l'euphorie dans le clan Mbappé, les consultants sont rapidement venus ramener tout le monde à la raison. C'est ce mercredi en Ligue des champions lors d'un extraordinaire Liverpool-Real Madrid que l'on attend Kylian Mbappé. Là, il devra être au rendez-vous.

Mbappé va devoir prouver ce qu'il vaut

Très fan de Kylian Mbappé, Stéphane Guy a reconnu que ce choc de Ligue des champions était le seul match capable d'en dire plus sur le vrai niveau du champion du monde 2018. « Pour moi, le grand rendez-vous c’est Liverpool-Real Madrid. A Anfield, on verra ce que ça donne Mbappé avec le Real, mon cœur sera un peu plus rouge, mais j’aime bien Mbappé. Il y a du mieux, mais c'était Leganes, on verra mercredi », a confié l'ancien journaliste de Canal+. Sur le même sujet, Daniel Riolo a, lui aussi, mis la pédale douce sur l'euphorie engendrée par le but de Kylian Mbappé en Liga. « Là on en est fin novembre à dire qu’il n’y a pas encore eu un gros match de la part de Kylian Mbappé. Et cette semaine, il y a un énorme match pour le Real Madrid à Liverpool et où on peut se dire que ça peut être compliqué », fait remarquer le journaliste de RMC, interloqué que l'on s'enflamme suite à ce seul but de l'ancien attaquant du PSG.

Bon, ok, le Kyks a marqué, mais honnêtement ta grand-tante Yvonne (celle qui boîte un peu à cause de sa jambe droite qui fait 8 centimètres de moins que la gauche) pouvait mettre le même en fermant les yeux.https://t.co/blJQ5DPMFB — SO FOOT (@sofoot) November 24, 2024

Elu homme du match contre Leganes, Kylian Mbappé n'emballe cependant pas tout le monde, à l'image de cette bonne blague de nos confrères de So Foot. « Bon, ok, le Kyks a marqué, mais honnêtement ta grand-tante Yvonne (celle qui boîte un peu à cause de sa jambe droite qui fait 8 centimètres de moins que la gauche) pouvait mettre le même en fermant les yeux », s'amusent nos confrères, qui, eux aussi, attendent l'attaquant français de 25 ans sur d'autres rendez-vous que ceux de la Liga. Et justement, le somme européen à Liverpool est là pour en dire plus sur la vraie forme de Kylian Mbappé.