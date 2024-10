Mbappé détesté en France, Madrid le caline

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Adulé il y a encore deux ans, Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité s’effondrer en France et en a pris la pleine mesure la semaine dernière, lors de son entrée en jeu face à Lille. Heureusement, l’ex-attaquant du PSG peut se consoler au Real Madrid, où son intégration est bonne dans le vestiaire.

Kylian Mbappé et la France, il y a comme un malaise. Hué par les supporters du LOSC lors de son entrée en jeu la semaine dernière en Ligue des Champions avec le Real Madrid, l’attaquant de 25 ans est absent de la liste de Didier Deschamps pour les matchs de Ligue des Nations face à l’Israël et la Belgique en ce mois d’octobre. Officiellement, le capitaine de la France est au repos. Son absence pose néanmoins question, alors que Kylian Mbappé a joué 30 minutes à Lille puis une heure face à Villarreal. Un réel fossé est doucement en train de se creuser entre Kylian Mbappé et le public français, comme le confirment plusieurs enquêtes d’opinions ces dernières semaines. Heureusement, l’ancien vice-capitaine du Paris Saint-Germain ne vit pas une situation similaire à Madrid, où son adaptation se déroule sans accroc.

Mbappé fait l'unanimité au Real Madrid

Même s’il ne brille pas de mille feux pour le moment, l’attaquant a déjà marqué 7 buts en 11 matchs et surtout, son comportement est irréprochable dans le vestiaire comme l’a fait remarquer son coéquipier Federico Valverde. « Il est impressionnant. Nous savons déjà que c'est un joueur de classe mondiale. Un des meilleurs du monde. Je suis heureux qu'il soit au Real Madrid, c'est une immense satisfaction. C'est une joie de pouvoir partager le terrain avec lui. C'est un super joueur. C'est pour tout ça que nous sommes heureux qu'il soit là. Je pense que non seulement beaucoup de gens lui sont tombés dessus, ont parlé sur lui, on a dit qu'il ne pourrait pas venir ici, qu'il y aurait des conflits. Il a éteint tout ça et il a prouvé qu'il était une personne spectaculaire » a lancé l’international uruguayen dans une interview accordée à France Football.

En plein désamour avec le public français, Kylian Mbappé peut au moins se satisfaire d’avoir parfaitement réussi son intégration au Real Madrid, où ses coéquipiers sont déjà raides dingues de lui. Au numéro 9 du club merengue de faire en sorte que cela dure, en attendant peut-être de retrouver une cote de popularité aussi forte auprès des supporters de l’Equipe de France.