Kylian Mbappé sauvé par une star de la NBA

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en Espagne et au Real Madrid. Mais pour Luka Doncic, tout rentrera bientôt dans l'ordre.

Le Real Madrid a de grands espoirs concernant Kylian Mbappé. Idem pour le joueur français, qui veut tout gagner avec les champions d'Europe. Cependant, on ne peut pas dire que ses débuts soient très réussis pour le moment. L'ancien du PSG n'est pas au niveau des attentes et les polémiques s'enchaînent autour de lui. Kylian Mbappé reste néanmoins un joueur de caractère et beaucoup croient que cette mauvaise passe prendra bientôt fin. Ce n'est pas Luka Doncic, la star de la NBA, ancien joueur du Real Madrid, qui dira le contraire.

Mbappé, Doncic n'est pas inquiet

Au sortir de la rencontre de NBA entre les Mavericks de Dallas et les Spurs de San Antonio (victoire 110-93 de Dallas), le génie slovène, fan du Real Madrid, a en effet déclaré : « Je suis tous les résultats du Real Madrid, que ce soit en basketball ou en football. J'ai grandi dans ce club qui m'a tout donné, vous le savez. C'est une grande partie de ma vie. J'ai appris beaucoup de choses au Real Madrid et c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui. Je ne les remercierai jamais assez pour tout ça. Évidemment que le Real Madrid devrait avoir de meilleurs résultats mais quand vous recrutez un joueur de ce calibre, il lui faut du temps pour s'adapter à l'équipe, c'est pareil qu'en NBA, et je suis sûr qu'ils trouveront une solution à l'avenir ». Kylian Mbappé, qui ne fait pas partie du rassemblement des Bleus, a eu quelques jours de repos pour recharger les batteries. Après la trêve internationale, le Real Madrid reprendra sur la pelouse de Leganes en Liga. Une belle occasion pour le Français de relancer la machine, quelque peu enrayée il faut le dire.