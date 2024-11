Mbappé en burn-out, le mot est lâché

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va mal et c'est probablement pour cela que Didier Deschamps a décidé de le laisser au repos pour les matchs de l'équipe de France. Un journaliste tire le signal d'alarme.

Marqué par sa dernière saison au Paris SG où il avait subi sur le terrain les conséquences de sa volonté de partir du club pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé avait retrouvé le sourire lors de sa présentation au stade Santiago Bernabeu pendant l’été. Désireux de se concentrer sur le football et de marquer l’histoire du club merengue, l’international français patine pourtant. En dépit de quelques buts, il ne trouve clairement pas ses marques, se marche sur les pieds avec Vinicius Junior et Jude Bellingham, et le Real Madrid connait même des défaites cuisantes ces dernières semaines.

On en parle qd du Burn Out dans le milieu du football ? ... les instances n'ont aucun vrai programme d'accompagnement du joueur comme en NBA, NHL et autres. On se retrouve dans cette situation avec un sélectionneur qui couvre son joueur maladroitement... https://t.co/EyT7TiWaOS — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) November 7, 2024

En octobre, il avait décidé de zapper le rassemblement de l’équipe de France pour se ressourcer et se concentrer officiellement sur son retour physique à 100 %. Mais il a été pris par la patrouille lors d’une virée en Suède, et serait de plus poursuivi pour agression sexuelle selon la presse scandinave pour des faits qui se seraient produits lors de son passage à Stockholm. Depuis, Mbappé est encore moins bien sur le terrain, et certainement en dehors souligne le journaliste de France Bleu Paris Bruno Salomon, pour qui il serait temps de parler de la santé mentale des athlètes. Kylian Mbappé est le symbole même des footballeurs très bien payés, mais qui ne vont pas forcément aussi bien que cela pour autant.

Mbappé n'est pas tout seul à déprimer

Le fait que le sujet soit tabou, et que Deschamps prenne pour lui la décision de ne pas le faire venir à Clairefontaine, n’aide pas à avancer sur le sujet. « On en parle quand du burn-out dans le milieu du football ? Les instances n'ont aucun vrai programme d'accompagnement du joueur comme en NBA, NHL et autres. On se retrouve dans cette situation avec un sélectionneur qui couvre son joueur maladroitement… », a déploré Bruno Salomon, pour qui le cas Mbappé n’est pas isolé. « Mais il est pas le seul... on parle de la plongée de Ben Yedder... des joueurs/joueuses en dépression etc etc... personne ne parle, ne prend la parole », a enfoncé le journaliste, pour qui il est évident que Kylian Mbappé est malheureux actuellement, et ne « respire pas la joie de vivre ».