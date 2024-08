Mbappé et la France, le Real Madrid dément cette rumeur

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid ne connait pas forcément le début de saison souhaité en Liga. Les performances de Kylian Mbappé en font douter plus d'un en Espagne mais aussi en France.

Les supporters et observateurs du Real Madrid ont de fortes attentes concernant leur club cette saison. Et cela est bien normal au vu de l'effectif actuel des champions d'Espagne. La récente arrivée de Kylian Mbappé braque un peu plus les choses sur le Real Madrid. Mais l'ancien du PSG ou encore de Monaco a du mal à faire son trou, avec 0 but marqué en 3 apparitions en Liga. De quoi commencer à inquiéter quelque peu. Pour beaucoup, Mbappé n'est pas au top de sa forme. Cela peut s'expliquer par un manque de rythme et de préparation. Raison pour laquelle, selon RMC, le Real Madrid voulait que l'équipe de France se passe de Mbappé pour ses prochains matchs à venir en Ligue des Nations. De quoi faire réagir en Espagne...

Mbappé et l'équipe de France, le Real Madrid s'en moque

Ces dernières heures, Planeta Real Madrid indique en effet que le Real Madrid a répondu de manière sèche au média français en pestant : « Ce sont des menteurs, rien de tout cela n'est vrai ». Iván Martín, journaliste de OK Diario, rajoute lui-aussi que le Real Madrid n'a demandé aucune faveur à aucune fédération, et évidemment pas à la fédération française. Officiellement, ce n'est donc pas du tout un souci de voir Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni et Ferland Mendy rejoindre les doubles champions du monde pour les rencontres de Ligue des Nations face à l'Italie et la Belgique. S'il ne brille pas avec le Real Madrid, Mbappé pourrait profiter de ce rassemblement avec les Bleus pour reprendre des couleurs et revenir en Espagne plus confiant que jamais. C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter.