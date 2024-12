Real Madrid ‍: Kylian Mbappé copie encore Cristiano Ronaldo

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Plongé dans une période de doutes depuis quelques mois et son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a reçu le soutien de Nicolas Anelka, qui a lui aussi connu une adaptation difficile chez les Merengue à son époque.

Les attaquants français ayant joué à la fois au PSG et au Real Madrid sont rares, et depuis le début de la saison, Kylian Mbappé s’inscrit dans la lignée de Nicolas Anelka, formé à Paris et auteur d’une saison compliquée au Real en 1999-2000. Autant dire que s’il y a donc un ancien joueur bien placé pour évoquer la situation compliquée de Kylian Mbappé chez les Merengue cette saison, c’est bien le vainqueur de l’Euro 2000 avec les Bleus. Même s’il a retrouvé le sourire ce dimanche lors de la victoire du Real contre Getafe (2-0), lors de laquelle il a marqué un vrai but d’avant-centre à la Benzema, l’ancien Parisien traverse quand même une période difficile. Rien d’étonnant pour Anelka, qui pense que Mbappé a besoin de temps pour s’adapter à sa nouvelle vie à Madrid mais aussi et surtout pour se faire pleinement à son nouveau poste de numéro 9.

« Vous ne respectez pas le poste de 9 »

💥 Nicolas Anelka : "Vous ne respectez pas le poste de numéro 9! Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi de passer d'ailier à numéro 9. Il faut de la patience." pic.twitter.com/rNYN9O8Gs1 — RMC Sport (@RMCsport) December 1, 2024

« Ce n’est pas évident pour lui, c’est sa première expérience à l’étranger. Il arrive dans un club qui a tout gagné. À son poste, il y a Vinicius qui survole le championnat et la Ligue des champions depuis deux saisons. Ce n’est pas facile. Je pense qu’ils vont être patients car il doit s’adapter à un nouveau poste. Le problème, c’est que tout le monde pense que pour un ailier, c’est comme un poste d’attaquant. Mais c’est un poste complètement différent. Ça ne fait qu’un an qu’il joue 9. Le jeu d’ailier et de Mbappé, c’est la vitesse et être dans les espaces. Quand tu joues 9, tu es constamment dos au but avec deux mecs sur toi. On lui demande en changeant de club, de pays, de stade, de coéquipiers… de devenir en trois-quatre mois un numéro 9. Ce n’est pas possible. Il faut patienter. Vous ne respectez pas le poste de 9. Il ne peut pas devenir 9 du jour au lendemain. Aujourd’hui, il est en train d’apprendre le poste. Il a les qualités pour réussir mais ces qualités demandent de la patience. Ailier puis 9, pas beaucoup ont réussi le transfert. Cristiano Ronaldo, quand il arrive au Real, est ailier. Puis avec l’âge il est devenu 9. Mais on parle de Ronaldo après cinq ans au Real ! Il faut de la patience », a détaillé, sur RMC, Anelka, qui pense que Carlo Ancelotti va réussir à sortir Mbappé de sa mauvaise passe pour en faire le tueur qu’il était à Monaco, au PSG et en équipe de France au cours des dernières années.