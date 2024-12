Kylian Mbappé et Madrid, un rendez-vous décisif

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunaw

Kylian Mbappé est en grande difficulté avec le Real Madrid depuis son arrivée. Cela va de mal en pis puisque le Français a touché le fond à Liverpool mercredi soir. La réception de Getafe en Liga devient désormais un rendez-vous crucial pour lui.

Arrivé au Real Madrid en roi, Kylian Mbappé est presque devenu le pestiféré de toute l'Espagne. Le Français peine à marquer des buts et surtout à convaincre dans le jeu. Sur les deux derniers mois de compétition, il n'a fait trembler les filets que trois fois : deux en Liga et une en Ligue des champions. Mercredi soir, ses difficultés actuelles ont éclaté aux yeux de tous. A Liverpool, Mbappé a été transparent dans le jeu. En outre, il a manqué un penalty qui aurait pu permettre au Real d'arracher un nul en Angleterre. Juste après le match, la presse espagnole s'est déchainée contre lui et l'a mis sous pression pour les prochains matchs.

Mbappé doit frapper fort contre Getafe

L'ancien attaquant du PSG doit réagir au plus vite et notamment lors du match de Liga du week-end. Le Real Madrid reçoit Getafe à Bernabeu. Une rencontre importante à plus d'un titre pour Mbappé et les Merengues. En effet, le FC Barcelone a été battu par Las Palmas samedi. Le rival madrilène peut donc revenir à un point seulement des Catalans avec un match en moins. Un cas de figure inespéré après la débâcle lors du Clasico d'octobre dernier (0-4).

Mbappé est donc attendu au tournant, devant réaliser une grosse prestation dans le jeu comme devant le but adverse. Le Français n'a plus d'excuse puisqu'il pourra évoluer sur le côté gauche de l'attaque avec la blessure de Vinicius. Marca estime qu'il peut même « remettre les compteurs à zéro » ce dimanche vis-à-vis des supporters et des journalistes. Au Real Madrid plus qu'ailleurs, le vent tourne très rapidement et la passion l'emporte sur la raison. Si Mbappé remet la Maison Blanche sur la voie du titre de champion d'Espagne, les louanges remplaceront rapidement les critiques.