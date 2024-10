Affaire Mbappé ‍: Mafia et meurtre, elle prend le dossier en mains

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L'enquête est toujours en cours concernant la plainte déposée en Suède suite au passage de Kylian Mbappé à Stockholm. La magistrate en charge de l'affaire ne risque pas de craquer sous la pression.

Voilà désormais trois semaines que Kylian Mbappé a fait sa fameuse escapade mouvementée en Suède, qui lui vaut encore de faire la Une de l’actualité en Europe pour d’autres raisons que son talent de footballeur. Une plainte a été déposée pour agression sexuelle le 12 octobre à Stockholm, et la victime présumée aurait désigné l’attaquant français selon la presse suédoise. Pour le moment, aucune nouvelle information n’a été donnée par la police locale, ni par les magistrats qui sont représentés par Marina Chirakova. Il s’agit de la personne en charge de cette affaire et qui décide des investigations à mener et du statut notamment du suspect, voire de son éventuelle convocation à un interrogatoire.

Des enquêtes spectaculaires

Pour le moment, Marina Chirakova s’est refusée à tout commentaire, L’Equipe essayant presque par tous les moyens de joindre son bureau avant de se voir présenter des fins de non-recevoir. Dans la presse suédoise, la magistrate s’est contentée d’une sortie laconique : « Je ne parlerai pas de toutes les mesures de l’enquête qui ont été prises, sont prises ou seront prises. Il est impossible de les commenter car cela pourrait avoir un impact négatif sur l’enquête ». Une façon de faire comprendre que l’enquête est en cours, alors des prélèvements ont été faits à l’hôtel, que des affaires ont été ramenées et que les images de vidéo-surveillance sont étudiées.

L’enquête se poursuit donc, et les tentatives du clan Mbappé d’en savoir plus sur cette histoire sont également restées vaines. Il faut dire que Marina Chirakova n’est pas la première venue dans les dossiers difficiles, que ce soit concernant des stars ou des personnes dangereuses. Comme le rappelle L’Equipe, la magistrate gère notamment les dossiers liés au gang ou la mafia, qui sont très actifs en Suède, mais aussi l’enquête spectaculaire sur le meurtre du jeune rappeur Einar, assassiné alors qu’il devait témoigner dans un procès, qui avait choqué tout un pays. Ou encore cette enquête qui a mené à la condamnation à 16 ans de prison d'un homme politique pour le meurtre de son ami, qu'il avait tenté de masquer. Marina Chirakova ne risque donc pas être dérangée par la pression médiatique internationale autour de cette affaire, qu’elle a récupéré avec la ferme intention d’en faire tout la lumière.