Madrid ‍: La fantôme de Mbappé se fait détruire

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Dans une soirée cauchemardesque à l'Emirates Stadium, le Real Madrid a été balayé par Arsenal (3-0). Kylian Mbappé a été transparent et le Français se fait massacrer, même s'il n'a pas été le seul à disparaitre en Angleterre.

Kylian Mbappé a toujours dit ce qu'il pensait et forcément, quand l'ancien attaquant du PSG avait confié « Phase d’adaptation finie. Il est temps que je décide des matches ! » après la victoire de Madrid à Manchester City, il s'est mis une bonne pression. Et ce mardi soir, le Kid de Bondy n'a rien décidé du tout, car à l'image de ses coéquipiers Kylian Mbappé a traversé les 90 minutes du quart de finale aller contre Arsenal comme un fantôme, ratant une énorme occasion face au portier des Gunners. En seconde période, il a disparu et Marca ne l'a pas raté. « Échec et inefficace. Aussi terne gris que le maillot qu’il portait (...) Il aurait pu amortir la défaite, mais il n’y est pas parvenu », écrit le quotidien espagnol.

Sur Canal+, Bertrand Latour n'a pas été tendre avec Kylian Mbappé. « Contre l’Atlético, on nous dit qu’il n’y avait pas d’espace, là il y a des espaces et il ne marque pas. Il ne défend jamais et je pense que le Real Madrid a pris la marée c’est que les trois de devant n’en font pas beaucoup et que les autres bouchent les trous. J’en attends plus, Mbappé n’a pas la moyenne (...) Tu ne peux pas faire de pressing avec lui, puisqu'il ne le fait pas avec Madrid et en équipe de France », a lancé le journaliste du CFC.

Cependant, on le sait, le Real Madrid a prouvé dans le passé sa capacité à renverser des situations compliquées et mercredi prochain, à Santiago-Bernabeu, Arsenal devra résister à la furia madrilène et à un Kylian Mbappé qui aura forcément à coeur d'éviter l'élimination et la fin de ses espoirs de gagner le Ballon d'Or cette saison.