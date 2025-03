Mbappé, l'énorme menace agitée en Espagne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid se déplace ce mercredi soir au Riyadh Air Metropolitano pour y défier l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. Un match pour lequel Kylian Mbappé est incertain.

Carlo Ancelotti le sait très bien, si les Merengue se font sortir de la Ligue des champions par leurs voisins madrilènes, alors il pourrait bien être emporté par l'ouragan. Car Florentino Perez a donné à son entraîneur les moyens nécessaires pour aller au bout en C1 et en Liga, et notamment en arrachant la signature de Kylian Mbappé. Cependant, pour ce derby explosif, la présence de l'attaquant français n'est pas assurée du tout, Mbappé n'ayant pas été en mesure de s'entraîner à la veille du choc contre Antoine Griezmann et ses coéquipiers. Selon les médias espagnols, l'ancien joueur du PSG est touché à la cheville et il est incertain. Mais nos confrères estiment que, même avec cette douleur, l'absence de Kylian Mbappé serait scandaleuse.

Mbappé ne doit pas se cacher

Le PSG meilleur sans Mbappé ! Enorme clash dans L'Equipe du Soir https://t.co/bITkUNTjxM — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

Journaliste de l'émission El Larguero, sur la Cadena Ser, Antonio Romero n'y va pas par quatre chemins. Touché ou pas, Kylian Mbappé doit jouer contre l'Atlético de Madrid, un point c'est tout. « Je ne connais aucun footballeur qui manquera un match important à cause d’une douleur à la cheville. Tous les grands footballeurs jouent avec des douleurs, même s’ils ne sont pas à 100% », prévient, dans AS, notre confrère espagnol, qui serait choqué que la star française puisse manquer un tel rendez-vous décisif. Et il n'est pas le seul à mettre une grosse pression sur les épaules de Kylian Mbappé, qui pourrait aussi perdre toute chance de gagner le Ballon d'Or en cas d'élimination dès le mois de mars en Ligue des champions. Sur Radio Marca, Raul Varela demande au joueur français de prendre ses responsabilités et de ne pas se défiler.

Le Real Madrid en demande plus à Mbappé

A quelques heures du derby madrilène en Ligue des champions, le journaliste veut savoir ce que Kylian Mbappé a dans le ventre et il fait passer un message assez virulent. « Il semble que ce ne soit pas la première fois que Kylian ressent une certaine douleur avant un rendez-vous important. Pour l'instant, ce n'est pas sa meilleure année, qu'il est loin de répondre aux attentes et que même les 43 buts auxquels il a participé, qu'il s'agisse de buts ou de passes décisives, ne suffisent pas à nous donner une vision plus sympathique. Pour jouer avec ce maillot, il faut en valoir la peine, il ne suffit pas d'être bon, ni même le meilleur. Une question de caractère. C'est pour cela que Valverde est capitaine, car avec un demi ischio-jambier blessé, il joue et a été le meilleur joueur contre l'Atlético lors du match aller », balance le journaliste de Marca. On saura ce mercredi à 23 heures si tout cela a motivé l'ancien joueur du PSG.