Kylian Mbappé en « ‍danger de mort sportive ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Depuis sa faillite contre Liverpool, Kylian Mbappé est toujours plus au coeur de l'attention de la planète football. Et la crainte est grande pour l'ancien joueur du PSG.

Anfield a été un terrible révélateur pour l'attaquant français du Real Madrid, Kylian Mbappé étant totalement à côté de la plaque pendant 90 minutes, son penalty manqué étant le point d'orgue de ce désastre. Mais, après avoir matraqué le joueur de 25 ans, les médias sportifs espagnols et français ont décidé de chouchouter le Kid de Bondy et de mettre à son chevet des psys et des consultants. Cependant, cela risque de ne pas être suffisant pour un joueur clairement touché et quoi pourrait bien être coulé si les choses ne changent pas rapidement. Dans le Late Sport 360, un journaliste de Canal+ a clairement laissé entendre que Kylian Mbappé était au bord du précipice.

Mbappé en danger

Pour Philippe Carayon, qui suit le football européen pour la chaîne cryptée, il est évident que celui qui a quitté le PSG l'été dernier pour rejoindre le Real Madrid est en danger. « On arrive à la fin de l’année, et pour moi, le plus grand événement de cette première partie de saison, c’est Mbappé. C’est cette incroyable et surréaliste perdition. Ça m’obsède (...) J’en discute avec mes collègues de Canal+ et d’ailleurs. On n’arrête pas d’essayer de comprendre ce truc que l’on ne comprend pas. Pour la presse espagnole, elle taille, mais jusqu’à un certain point, car elle est quand même lié au Real Madrid, mais je suis d’accord, il faut désormais soutenir Kylian Mbappé. On a tous intérêt, si on aime le football, mais pas uniquement ce joueur, à ce qu’il ressuscite (…) Sincèrement, je crois qu’il est en danger de mort sportive », avoue le journaliste de Canal+. Cependant, un autre consultant de l'émission est lui persuadé que c'est à Kylian Mbappé de trouver la solution.

Le Real Madrid s'est planté avec Kylian Mbappé

Ancien attaquant, passé notamment par Lille et Troyes, Samuel Lobé estime que la superstar français doit admettre qu'il ne sera pas utilisé sur le côté par le Real Madrid, car Carlo Ancelotti a meilleur que lui. « Il ne faut jamais être dans l’excès. Mais le respect que l’on doit à quelqu’un, c’est de dire qu’il n’est pas bon quand il n’est pas bon. Et là, en 24 heures, on est passé d’une extrême à l’autre, ce n’est pas bon non plus. Mbappé n’est pas en danger de mort non plus. C’est un footballeur qui n’est pas bon tout simplement. En début de saison, je disais que ces cinq mois-là devaient déterminer ces cinq prochaines années, j’espère que je me suis trompé (…) Mais Mbappé doit accepter que Vinicius est meilleur que lui à son poste, et qu’il reparte à l’entraînement en se disant qu’il doit briller à son poste et travailler pour cela. Je ne comprends pas que le Real Madrid n’ait pas fait cette analyse », explique le consultant du Late Sport 360, qui demande donc à Kylian Mbappé de se remettre au travail en acceptant enfin le rôle qu'Ancelotti lui a confié, même si cela ne lui convient pas.