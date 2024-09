Kylian Mbappé, la grosse inquiétude

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Transparent contre l'Italie vendredi soir, Kylian Mbappé a été dans la lignée de son mauvais début de saison. Les difficultés de ces derniers mois obligent l'attaquant à réagir. Et si Mbappé était tout simplement à bout ?

Comme dans tout naufrage, le capitaine est vite pointé du doigt. C'était encore le cas vendredi soir lors du fiasco de l'Equipe de France contre l'Italie. Très discret, Kylian Mbappé a subi énormément de critiques. Le néo-madrilène n'aura été dangereux que pendant les 20 premières minutes. Ensuite, il ne s'est pas créé d'occasions, touchant un nombre infime de ballons près des buts italiens. Cette nouvelle contre-performance de Kylian Mbappé s'inscrit dans la lignée de son mauvais Euro et de ses débuts poussifs au Real Madrid. Ce dimanche, L'Equipe et Le Parisien confirment que le natif de Bondy semblait à côté de ses pompes avant et après le match face à l'Italie, comme étranger à tout ce qu'il se passait. Et même ses déclarations en conférence de presse étaient un peu perturbantes. Pourtant, le Français a pris des vacances et a réalisé une préparation physique rigoureuse cet été. Que lui faut-il pour retrouver son meilleur niveau ?

Kylian Mbappé a besoin de repos

Le compte X très suivi@ EspoirsduFoot a une solution radicale : l'année sabbatique. Dans un long post, il indique que Kylian Mbappé souffre d'une importante fatigue physique mais surtout mentale. L'accumulation des matchs à haute intensité depuis son plus jeune âge n'explique pas tout. Capitaine de l'Equipe de France, voix et visage de ses équipes, Mbappé commence à payer cette suractivité de tous les instants. « Dans un monde idéal, Mbappé devrait couper avec le foot pendant une saison, prendre une année sabbatique pour se régénérer physiquement et mentalement. Il semble évident qu'il est dans le creux de la vague et que la répétition des matchs depuis ses 17 ans, les sollicitations multiples, ses diverses activités, ont un impact sur ses performances. Depuis plusieurs mois, il peine sportivement car aussi talentueux sur les terrains et brillant en dehors qu'il est, il n'est pas un surhomme ! Son départ du PSG était vital pour découvrir un nouveau contexte, collectif et individuel, pour sortir d'un certain confort et il va être intéressant de suivre sa première saison au Real Madrid. Mais je le répète, il a besoin de récupérer de cette saturation physique et mentale », explique l'auteur du livre Je veux devenir footballeur professionnel.

Couper du foot professionnel pendant au moins une année serait la solution idéale pour lui permettre de trouver un second souffle dans sa carrière. Une solution radicale mais nécessaire pour Espoirs du Football, lequel estime que Kylian Mbappé est dans « le creux de la vague » en ce moment. Au vu du contrat qu'il a signé au Real Madrid, il semble peu probable que Kylian Mbappé s'absente pendant une année complète. Cependant, il va devoir sérieusement réfléchir à se ménager pour ne pas subir le destin d'étoiles filantes du foot comme Michael Owen : ballon d'Or à 22 ans puis disparu progressivement des radars après son transfert au Real Madrid en 2004.