Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé n'a pas marqué un seul but en trois matchs de Liga avec le Real Madrid. Une entame catastrophique pour la nouvelle star des Merengues. Cependant, en interne, on reste confiant. Mbappé n'est pas le premier à décevoir d'entrée...

Un mois après sa présentation en grande pompe au Bernabeu, le retour sur terre est brutal pour Kylian Mbappé. Si prolifique au PSG, l'attaquant français est muet depuis ses débuts en Liga. Les chiffres sont terribles pour Mbappé : aucun but en trois matchs de championnat et même aucune passe décisive. La presse espagnole n'est pas tendre avec le Français d'autant que le Real Madrid n'a gagné qu'un seul de ses trois premiers matchs de Liga. Qualifié déjà de flop par certains journalistes, Mbappé est défendu publiquement par Carlo Ancelotti. C'est plus qu'une simple posture. Le Real Madrid croit plus que jamais en lui en interne.

Mbappé aussi critiqué que Zidane en 2001

C'est ce que rapporte le quotidien espagnol AS dans un article. Les personnalités du club font confiance en Kylian Mbappé et estiment qu’il va vite inverser la tendance sur le terrain. « Il est le meilleur, sans aucun doute », clame t-on notamment. En interne, on pense que Mbappé va performer quand il se sera enfin familiarisé avec un système tactique de Carlo Ancelotti. Cette confiance excessive se base sur le passé du club, avec l'exemple de Zinédine Zidane en 2001.

Recruté à la Juventus pour 72 millions d'euros, Zizou n'avait pas connu des débuts rêvés à l'époque. Il avait été transparent, tardant à se révéler décisif. En plus, le Real Madrid avait perdu deux de ses trois premiers matchs de Liga, figurant au 18e rang. Zidane avait été sifflé par le stade Santiago Bernabeu. Buteur pour son troisième match, Zidane avait finalement retrouvé son football dans le 4-2-3-1 concocté par Vicente Del Bosque avant de rester dans les mémoires avec sa volée magique contre le Bayer Leverkusen en finale de la Ligue des champions 2002. Un scénario souhaité pour Kylian Mbappé, lequel doit déjà ouvrir son compteur buts contre le Bétis Séville ce dimanche soir. Le club andalou avait d'ailleurs été la première victime de Zidane en 2001.