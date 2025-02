Mbappé l'a tué, Vinicius déraille

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Vinicius vit une période difficile au Real Madrid. Inefficace devant, il agace ses partenaires par son attitude désinvolte. Le Brésilien est loin du niveau d'un Ballon d'Or. Pour Eric di Meco, Vinicius paie la comparaison avec Kylian Mbappé.

Il y a près de 4 mois, le Real Madrid faisait corps derrière Vinicius Junior. Le Brésilien était l'élu, celui qui devait ramener un nouveau Ballon d'Or au sein de la Maison Blanche. Rodri a finalement été choisi, au grand dam de Florentino Perez et de son joueur brésilien. Un épisode douloureux qui n'a pas été digéré sportivement par Vinicius. L'ailier est beaucoup moins efficace devant le but adverse, n'ayant plus marqué en Liga depuis début novembre. Surtout, son comportement irrite de plus en plus chez les Merengues. Mercredi soir, il a été sévèrement recadré par Luka Modric face à Leganes en coupe. Infatigable travailleur il y a peu, il a été défaillant dans le repli défensif.

Mbappé ou Vinicius, un seul des deux brillera

Un manque d'efforts qui fait baisser sa cote dans le vestiaire au moment où celle de Kylian Mbappé est au beau fixe. Le Français a enfin pris la mesure de son nouvel environnement, ne cessant d'inscrire des buts en ce moment. Ce n'est pas un hasard pour Eric Di Meco. Selon lui, Mbappé influence directement Vinicius sur le plan mental. Le Brésilien comprend peu à peu qu'il perd la place de numéro 1 au Real Madrid et qu'il ne sera pas forcément à la hauteur de son coéquipier français, rival déclaré pour le Ballon d'Or.

« On se doutait que la cohabitation serait compliquée, ne serait-ce que sportive. L’année passée et même les deux dernières années, Vinicius était énorme. Il était le rouage essentiel du Real Madrid, prenant la succession de Karim Benzema qui avait lui-même succédé à Cristiano Ronaldo. Cela s’était passé en bonne intelligence puisque Vinicius avait appris au contact de Benzema. Sauf que là tu mets deux coqs dans le même poulailler et tu espères qu’Ancelotti arrondisse les angles. […] On se demandait si Mbappé allait s’adapter à cette équipe qui avait tout gagné. Au début, on s’est dit aie il va être le point faible. Mais, on a oublié que Mbappé est monstrueux mentalement et sportivement. Avec ses performances et son attitude, il est en train de faire craquer Vinicius », a indiqué l'ancien défenseur de l'OM dans le Moscato Show sur RMC. Attention à ne pas faire imploser le Real alors que se profilent l'Atlético Madrid samedi puis Manchester City mardi en Ligue des champions.