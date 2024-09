PSG ‍: Les 55 ME de la honte, Kylian Mbappé attaqué ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le PSG est sommé de donner les 55 millions d'euros d'impayés qu'il doit à Kylian Mbappé en vertu de son ancien contrat. L'attaquant madrilène est dans son bon droit mais n'aurait-il pas dépassé les bornes d'un point de vue moral ?

Pour un joueur parti libre, Kylian Mbappé coûte finalement très cher au PSG. Deux mois après la fin du contrat de l'attaquant, le PSG va devoir lui verser 55 millions d'euros supplémentaires. La LFP en a décidé ainsi après la plainte de Kylian Mbappé. Il s'agit de salaires impayés mais surtout de primes auxquelles Mbappé était censé renoncer en cas de départ libre. C'était la promesse qu'il avait faite à Nasser Al-Khelaifi au moment de sa mise à l'écart à l'été 2023. Cette stratégie avait pour but de retrouver le groupe de Luis Enrique au plus vite. Un accord uniquement oral qui n'avait pas fait l'objet d'un contrat écrit entre le clan Mbappé et le PSG.

Les 55 ME du déshonneur pour Mbappé ?

Une erreur énorme de Nasser Al-Khelaifi et de la direction parisienne, laquelle rend totalement recevable la requête de Kylian Mbappé. Même s'il refuse de donner la somme pour le moment, le club parisien n'aura d'autre choix que de s'y plier juridiquement parlant. Cependant, d'aucuns y voient un manque de classe du capitaine de l'Equipe de France. C'est notamment le cas de l'ancien rugbyman Denis Charvet sur RMC. Dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport, il a jugé que cette affaire faisait perdre toute valeur à la parole de Mbappé et qu'elle entachait durablement son image.

🗣️ Denis Charvet: "Il y avait un accord oral. Mbappé n'a pas de parole, ce n'est pas un problème de réputation sportive mais d'état d'esprit. C'est une question de valeurs et des valeurs, il n'en a pas"



Désaccord en plateau autour de l'affaire Mbappé 🆚 PSG. pic.twitter.com/Q2Ceu2CaA3 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) September 14, 2024

« Il y a eu un accord oral, ils se sont entendus. Le PSG donne un milliard à Mbappé depuis sept ans et ça ne vous choque pas ? Il faut encore se mettre à genou devant lui et lui donner 55 millions ? Mbappé n’a pas de parole, sa réputation est évidemment entachée. Ce n’est pas un problème de réputation sportive, c’est un problème d’état d’esprit et de valeur. Il n’y a pas de valeur, les valeurs c’est « Je prends le pognon et je pars au Real » », s'est-il emporté. S'il est vrai que Kylian Mbappé n'a pas besoin de ces 55 millions d'euros pour vivre décemment, il est bon de rappeler que l'attaquant cherche d'abord à se venger de son ancien président. Ce dernier est coupable à ses yeux de l'avoir quelque peu maltraité lors de ses derniers mois comme joueur du PSG.