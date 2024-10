Kylian Mbappé ‍: De nouvelles révélations capitales

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L'enquête de police se concentre sur l'hôtel où a séjourné Kylian Mbappé pendant son séjour à Stockholm, affirme la presse suédoise, certaine que l'attaquant français est dans l'oeil des autorités.

La presse suédoise continue de suivre de très près le moindre développement de l’affaire concernant Kylian Mbappé et son passage à Stockholm pendant la trêve internationale. L’attaquant français y est resté deux nuits, passant également à deux reprises en boite de nuit, pour un séjour pas forcément idéal dans le timing niveau récupération, alors qu’il avait zappé les Bleus pour se remettre d’une blessure. Mais ce sont surtout les révélations dans les médias scandinaves qui ont jeté une grosse ombre sur le joueur du Real Madrid, puisque ce dernier ferait l’objet d’une plainte pour agression sexuelle et viol par une jeune femme rencontrée ce soir là.

La police reste deux jours dans l'hôtel de Mbappé

L’entourage de Kylian Mbappé assure que tout cela n’est qu’une « fake news » mais le journal Aftonbladet remue le couteau dans la plaie ces dernières heures en dévoilant que l’enquête de la police se concentre bien sur l’ancien joueur du PSG. Notamment avec plusieurs jours de présence dans le fameux ‘Bank Hotel’ pour à la fois interroger le personnel présent sur place, mais aussi fouiller les pièces occupées par le champion du monde 2018 pendant son séjour. Pour le quotidien suédois, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé est particulièrement ciblé par l’enquête en cours, et que c’est dans cet hôtel de Stockholm que les faits supposés se seraient déroulés. Les informations sont précises, puisque la police serait restée 48 heures dans cet hôtel, avant de repartir avec plusieurs sacs de preuves éventuelles.

Aftonbladet affirme également que les images des caméras de sécurité seront importantes, et permettront de donner de nombreux informations. Et selon une source proche du média suédois, les prises de vue sont très nombreuses, que ce soit dans l’entrée de l’hôtel ou la réception, mais aussi les sorties d’ascenseur et les couloirs des chambres, tout cela dans le but de retracer le plus fidèlement possible les événements dans la nuit de ce jeudi 10 au vendredi 11 octobre. Et permettre de savoir si des faits répréhensibles ont pu avoir lieu, afin de faire la lumière sur cette histoire largement relatée par la presse suédoise, même si les autorités n’ont pas dit un mot pour l’instant, en dehors de la confirmation qu’une enquête était en cours.