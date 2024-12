Vidéo ‍: Le cadeau de Vinicius à Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Après une entame de match timide, le Real Madrid a fait sauter le verrou de la modeste équipe mexicaine de Pachuca, peu avant la mi-temps en finale de la Coupe Intercontinentale. En forme avant sa blessure, Kylian Mbappé n'a pas mis longtemps avant de retrouver le chemin des filets. Mais l'international français le doit avant tout à Vinicius Junior, auteur d'un formidable travail sur le côté gauche et qui s'est montré très altruiste pour servir l'attaquant français sur un plateau, alors qu'il avait la possibilité de terminer lui-même le travail. Un but splendide dont Jude Bellingham est à l'origine, qui fera le bonheur des fans du Real Madrid et de Carlo Ancelotti.