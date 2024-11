Affaire Mbappé ‍: 20 femmes pour trouver la vérité

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

La police suédoise continue son enquête après la plainte qui viserait Kylian Mbappé selon la presse locale. Les témoignages des participantes à la soirée sont considérés comme capitaux.

Les autorités suédoises poursuivent leur enquête au sujet de la plainte déposée pour agression sexuelle et viol pendant que Kylian Mbappé était en séjour à Stockholm courant octobre. Aucune information n’a été donnée officiellement permettant de relier ces deux affaires, mais la presse suédoise affirme que l’attaquant français fait bien l’objet d’une plainte, tandis qu’il aurait eu une relation parfaitement consentie avec une jeune femme rencontrée dans la soirée dans une boite de nuit de la capitale scandinave. De nombreux prélèvements ont été effectués dans l’hôtel où il a séjourné, et son parcours a été retracé par le biais de vidéo-surveillance. Mais pour le journal Aftonbladet, l’enquête est désormais passée à un autre niveau avec la volonté des magistrats et des policiers d’avoir le maximum de témoignages permettant de découvrir la vérité sur cette affaire.

La soirée en boite, la police veut tout savoir

La presse suédoise révèle ainsi que l’ambition des forces de l’ordre est d’écouter le témoignage des 20 femmes invitées lors de cette soirée dans la boite de nuit de Stockholm, afin de connaitre tous les détails et de ne rien négliger. Une grande enquête qui explique aussi les délais importants, sachant que tout le personnel de l’hôtel a également été interrogé. Une preuve que les autorités suédoises prennent cette histoire très au sérieux, même si absolument rien ne filtre sur l’avancée, ou non, de l’enquête. Les seules interventions publiques sont venues de femmes qui connaissent le monde de la nuit à Stockholm, mais qui n’ont donné aucune information supplémentaire en dehors de la présence de Kylian Mbappé dans ces deux soirées consécutives au night-club dénommé le « V ».