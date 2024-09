Mbappé lâche par la France, les masques tombent

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Selon les résultats d’un récent sondage, Kylian Mbappé perd peu à peu sa cote de popularité dans l’Hexagone. Son départ libre du Paris Saint-Germain a évidemment déçu les supporters parisiens. Mais au-delà de son choix de carrière, l’image donnée par l’attaquant ces derniers mois a sans doute pesé dans cette enquête.

Il y a encore quelques années, Kylian Mbappé faisait partie des chouchous du public français. Son talent, son insouciance et même sa communication étaient régulièrement encensés à ses débuts. Puis sa contribution au sacre en Coupe du monde 2018 avait fait exploser sa popularité. Mais en l’espace de quelques mois, le capitaine de l’équipe de France a vu sa cote chuter.

Un récent sondage a mis en lumière la déception de ses compatriotes, dont seulement 54% gardent une bonne opinion de lui, contre 66% en avril dernier. On apprend également que 58% considèrent l'attaquant du Real Madrid comme sympathique alors qu’ils étaient 80% dans cette catégorie en 2019. Certains diront que son départ libre du Paris Saint-Germain cet été a largement influencé les résultats. Mais pour le journaliste Christophe Cessieux, il est clair que l’attitude et les dernières déclarations de Kylian Mbappé ont marqué les Français dans le mauvais sens.

Mbappé jugé égoïste et cupide

« Même si tu n'es pas supporter du PSG, tu as bien aimé son comportement ? Sa façon de faire ? Même ses discours quand il dit : "j'en n'ai rien à faire des critiques, moi j'en n'ai rien à faire de ce qu'on dit de moi…" (…) C'est un individualiste forcené qui ne pense qu'à sa gueule, qui ne pense qu'à rentrer des sous et à devenir la méga star, a dénoncé le chroniqueur de RMC. Donc évidemment, cet état d'esprit, au bout d'un moment, quand il est répété il finit par entrer dans la tête des gens. Et aujourd'hui on n'a plus vraiment envie de l'aimer. » D'autant que ses exploits en Bleu sont devenus rares.