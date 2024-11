Kylian Mbappé accusé de tout

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Rien ne va plus pour le Real Madrid et Kylian Mbappé. L'ancien joueur du PSG est au coeur de toutes les critiques après la défaite en Ligue des champions.

Dix jours après avoir quitté la pelouse de Santiago-Bernabeu sous les sifflets, les joueurs de Carlo Ancelotti ont vécu la même chose mardi soir après la déroute de Madrid contre l'AC Milan. Du côté du Real Madrid, on s'agace sérieusement des résultats actuels, et c'est Kylian Mbappé qui focalise les attaques. La colère de Jude Bellingham lorsqu'il a cédé sa place à Rodrygo n'a échappé à personne, et les supporters estiment que le joueur anglais, héroïque la saison passée, vit mal d'être désormais repoussé dans l'ombre suite à la signature de Kylian Mbappé. Ce mercredi, l'attaquant français se retrouve donc encore une fois pointé du doigt, une fois de plus depuis qu'il a signé au Real Madrid. En France, mais également en Espagne.

Mbappé et Vinicius Jr sont en galère

Abdellah Boulma ne prononce pas le nom de Kylian Mbappé, mais la charge est là. « La belle mécanique du Real Madrid, si fluide et performante ces derniers mois, s’est effondrée. Un grain de sable est venu troubler l’équilibre et la dynamique de l’équipe. Il n’y a plus aucune alchimie », fait remarquer le journaliste. Thibaud Leplat, journaliste, estime même que le joueur français pousse Vinicius Jr vers le mur : « Le niveau de déconnexion défensive de Mbappé est très préoccupant. Vini le voyant, se dit qu’il n’a aucune raison de s’y employer lui non plus. Résultat: 2 plots devant et un bain au milieu. » Et c'est Daniel Riolo qui porte le coup fatal au champion du monde 2018 : « Je le dis et je le répète depuis des mois et des mois. Mbappé ne sera jamais un numéro 9. Donc soit il joue à gauche soit c'est sur le banc. Et vu le niveau de Vinicius, il faut que ce soit sur le banc. »

Mais il n'y a pas qu'en France qu'on stigmatise les performances de Kylian Mbappé. En Espagne, on se demande comment l'ancien attaquant vedette du Paris Saint-Germain est devenu celui qui sous le maillot des Merengue n'arrive plus à faire la différence et surtout s'acharne à ne pas vouloir s'impliquer dans le travail défensif. Du côté des supporters du Barça, on rigole évidemment d'un Mbappé qui pourrait devenir le nouveau Eden Hazard du Real Madrid, mais du côté des journalistes pro-Mbappé, c'est encore plus dur. Directeur adjoint du quotidien sportif AS, lequel fait sa Une avec une photo de Kylian Mbappé se tenant la tête, Tomas Roncero a piqué une crise sur le plateau d'El Chiringuito : « Mbappé, il faut que tu marques enfin ! J’ai voulu que tu viennes à Madrid pour que tu brilles lors de soirées comme cela ! ». Ancien footballeur, et consultant d'ESPN, Alejandro Moreno a porté le coup fatal en lançant en direct à l'antenne après la défaite face à Milan : « Il y a désormais un dénominateur commun entre Madrid et le PSG : c'est Mbappé. Il rend l'équipe pire à la fois défensivement et offensivement. »