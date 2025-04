Le PSG attend un peu d’honnêteté de la part de Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Une étape a été franchie dans le bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG sur les salaires impayés de la saison dernière. Le club de la capitale avance aussi ses arguments et rêve d'une solution à l'amiable.

Kylian Mbappé fait la Une cette semaine, mais ce n’est pas en raison de ses performances avec le Real Madrid, lourdement battu à Arsenal en Ligue des Champions. C’est en raison de la démarche rendue publique par son avocate de lancer plusieurs procédures contre le PSG pour les salaires non versés des derniers mois de son contrat à Paris, ce qui se monte à tout de même 55 millions d’euros. Une somme que le club de la capitale a provisionné, histoire d’anticiper une décision contraire de la justice. Mais pour le moment, le bras de fer s’est effectué devant la Ligue et à travers les médias. La dernière sortie de l’avocate de Kylian Mbappé a surpris clairement le PSG, qui a fait savoir dans les colonnes du Parisien que la démarche entreprise par son ancien joueur n’avait aucun sens.

Le PSG ne comprend pas

« Après avoir une nouvelle fois entendu aujourd’hui un récit fantasque relevant d’un univers parallèle, le PSG continue de ne pas comprendre la raison pour laquelle Kylian Mbappé ne saisit pas le conseil des prud’hommes qui est le seul tribunal compétent pour trancher le litige qui l’oppose à son ancien club », a tout d’abord lancé un porte-parole du PSG, ignorant que l’avocate de l’international français a fait savoir qu’elle lançait plusieurs procédures, dont une devant le tribunal des Prud’hommes pour mettre en lumière le fonctionnement très particulier du club parisien en terme de droit du travail selon l'une des avocate du capitaine des Bleus.

« Ses avocats prétendent que c’est parce qu’il n’est pas un salarié comme les autres. Le PSG pense au contraire qu’il est un salarié comme les autres et qu’il doit respecter les engagements clairs et répétés, publics et privés qu’il a pris vis-à-vis de son employeur alors qu’il a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans à Paris. Fondamentalement, c’est une question de bonne foi, d’honnêteté, et de loyauté mais aussi de respect des valeurs et de respect pour l’institution de Paris et ses supporters », a continué le PSG, qui a ouvert la porte à une négociation de ce désaccord à l’amiable : « Le club réaffirme son souhait de parvenir à une issue amiable, comme il y a toujours été favorable, malgré les marques répétées de mauvaise foi et le refus total du joueur de toute médiation ». Ce n’est visiblement pas la volonté de Kylian Mbappé, pour qui les 55 millions d’euros sont des sommes dues, et qu’aucun contrat n’a été signé pour une renonciation de cet argent, y compris quand il a été mis à l’écart de l’équipe en début de saison pour le forcer à prolonger.