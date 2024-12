Mbappé ‍: « ‍J’étais au fond du trou ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

De retour en pleine forme, Kylian Mbappé en a profité pour reconnaitre qu'il avait vécu un automne très compliqué avec le Real Madrid.

En dépit d’un très longue entretien à Canal+ il y a quelques semaines, rien ne vaut un retour en forme pour permettre à Kylian Mbappé de mettre des mots sur les maux. De nouveau performant avec le Real Madrid, avec en plus une Coupe Intercontinentale de gagnée, l’attaquant français a brillé face au FC Séville ce dimanche, avec notamment un but d’une frappe splendide qui démontre qu’il a retrouvé la confiance. Et après la victoire qui met le Real en tête de la Liga, l’ancien joueur du PSG s’est confié ouvertement à la presse espagnole, signe qu’il est beaucoup plus facile de parler quand les choses vont bien.

Bilbao, le cauchemar de Mbappé

Cette prise de parole lui a même permis de revenir sur son automne difficile, et le fait qu’il avait sportivement été très mal lors des mauvais matchs qui se sont enchainés, contre Liverpool puis face à Bilbao, avec notamment des pénaltys ratés. « Je pense que le match à Bilbao, avec mon penalty raté, m'a servi parce que j'avais touché le fond. Ça m'a fait prendre conscience que je devais donner le maximum pour ce maillot et jouer avec personnalité », a livré Kylian Mbappé, qui avait pris la parole après cette rencontre, dans le vestiaire et sur les réseaux sociaux, pour assurer qu’il allait remonter la pente.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

C’est ce qu’il a fait avec 5 buts et 2 passes décisives sur les 6 derniers matchs, pour finir l’année 2024 sur une meilleure note. A l’approche de cette toute petite trêve, le Français assure désormais que la phase d’adaptation est terminée pour lui. « Mon adaptation est finie. Je me sens maintenant très bien dans cette équipe. On se connaît mieux avec mes partenaires, je joue mieux avec eux et ça se voit que je suis meilleur depuis plusieurs matches. Je sais que je peux faire beaucoup plus. Pour 2025, je veux faire beaucoup mieux qu'en 2024 et gagner beaucoup de titres », a prévenu l’attaquant français. Ce dernier s’en sort honorablement pour cette demi-saison avec le Real Madrid, affichant 14 buts et 3 passes décisives, ainsi que deux trophées même si le jeu pratiqué a été souvent très approximatif.