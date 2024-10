Kylian Mbappé, l'accusatrice risque gros

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Tandis que les choses se calment en France autour de Kylian Mbappé, en Suède ce n'est pas le cas.

Depuis dix jours, la police de Stockholm enquête suite à une plainte déposée par une jeune femme, laquelle aurait accusé Kylian Mbappé d'agression sexuelle, même si la justice suédoise n'a jamais cité le nom de l'attaquant français du Real Madrid. Si en France et en Espagne, tout le monde a d'abord pensé à la situation du footballeur de 25 ans, en Suède, on se préoccupe aussi de celle qui a décidé de déposer cette plainte. L'avocate de cette dernière a déjà fait savoir que l'accusatrice ne voulait pas se faire connaître à ce stade de l'instruction, les journalistes suédoises craignent que la pression mise sur ses épaules soit énorme compte tenu de la popularité de Kylian Mbappé sur toute la planète. Journaliste et écrivain, il a notamment écrit la biographie de Zlatan Ibrahimovic, David Lagercrantz espère que l'histoire ne va pas mal se finir pour la jeune femme présente à la soirée organisée par le joueur français en Suède.

Affaire Mbappé, il s'inquiète

Dans les colonnes du média Expressen, David Lagercrantz laisse le soin aux enquêteurs de démêler qui dit vrai et qui dit faux suite à cette grave accusation. Mais il estime que l'accusatrice mérite d'être considérée avec respect, même si elle a mis en cause une icone mondiale. « Je ne peux m'empêcher de penser à la jeune femme du Bank Hotel. Je ne sais rien d'elle et je ne veux rien savoir non plus. Qu'elle reste anonyme mon Dieu. Mais je sens la pression sur elle, que l'enquête soit close ou non, le poids de tout un monde sur ses épaules, et sa solitude. Elle risque énormément, même si elle devait gagner, et on ne peut qu’espérer que le processus sera mené proprement et avec dignité, et que la société s’adaptera mieux que je ne le crains au culte insensé des célébrités de notre époque », explique le journaliste suédois, qui craint que l'identité de la jeune femme finisse par sortir et valoir à cette dernière un torrent de haine.

En Suède, on s'attend à ce que dossier dure plusieurs semaines, les enquêteurs ayant de très nombreux éléments à vérifier afin de savoir si l'affaire mérite d'aller plus loin. A ce stade, plus aucune communication ne sera faite, la justice suédoise étant toujours d'une discrétion absolue lorsqu'il s'agit de ce type de dossier, même si forcément le fait que le nom de Kylian Mbappé soit sorti n'a pas contribué à ramener la sérénité, alors même que ce dernier nie totalement être impliqué dans une telle affaire.